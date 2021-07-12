【企業盈喜】鷹普精密料中期轉虧為盈賺最多１﹒８５億元

《經濟通通訊社１２日專訊》鷹普精密（０１２８６）公布，集團預期截至２０２１年６月

３０日止６個月純利介乎１﹒６５億港元至１﹒８５億港元，對比去年同期錄得虧損２﹒７億港

元。

轉虧為盈主要由於截至去年６月３０日止６個月商譽及其他資產的重大減值支出４﹒４５億

港元。公司預期報告期間不會有類似的重大減值支出。（ｃｗ）

