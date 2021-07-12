《新股上市》騰盛博藥暗盤收市潛水６％，一手蝕６７５元

《經濟通通訊社１２日專訊》騰盛博藥（０２１３７）明天掛牌，輝立暗盤收報２０﹒９元
，較招股價２２﹒２５元低６﹒０７％，一手５００股，未計手續費蝕６７５元。
富途暗盤收報２２﹒４５元，高招股價０﹒９％，未計手續費，一手賺１００元。
騰盛博藥香港公開發售一手中籤率５％，認購４０手穩中一手，上限定價。（ｃｗ）
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