【企業盈喜】招商局置地料中期純利按年增加約最多２６０％

《經濟通通訊社１２日專訊》招商局置地（００９７８）公布，截至今年６月３０日止六個
月，預期歸屬於公司股東淨利潤將較去年同期增加約２４０％－２６０％。
淨利潤增長主要由於期內集團錄得結轉收入及毛利顯著按年增加；集團來自部分位於南京項
目的聯營公司及合營公司結轉收入增加，故根據權益法，集團分佔聯營公司及合營公司之溢利同
比增加。（ｂｎ）
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