《新股上市》華南職業教育暗盤收市潛水６﹒３％，每手蝕２００元

《經濟通通訊社１２日專訊》華南職業教育（０６９１３）明天（１３日）掛牌，據輝立交

易場顯示，收報１﹒４９元，較招股價１﹒５９元跌６﹒３％，每手２０００股，未計手續費蝕

２００元。

至於富途暗盤則收報１﹒５１元，跌約５﹒０３％，未計手續費每手蝕１６０元。

華南職業教育公布招股結果，香港公開發售超購約５﹒０１倍，一手２０００股的中籤率為

２０％，認購１０手穩中一手。根據國際發售初步提呈已獲略微超額認購９９％。（ｂｎ）

