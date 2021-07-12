《新股上市》華南職業教育暗盤收市潛水６﹒３％，每手蝕２００元

《經濟通通訊社１２日專訊》華南職業教育（０６９１３）明天（１３日）掛牌，據輝立交
易場顯示，收報１﹒４９元，較招股價１﹒５９元跌６﹒３％，每手２０００股，未計手續費蝕
２００元。
至於富途暗盤則收報１﹒５１元，跌約５﹒０３％，未計手續費每手蝕１６０元。
華南職業教育公布招股結果，香港公開發售超購約５﹒０１倍，一手２０００股的中籤率為
２０％，認購１０手穩中一手。根據國際發售初步提呈已獲略微超額認購９９％。（ｂｎ）
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