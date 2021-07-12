《小傳日記》監管連環重拳懲戒，股王ＱＱ跑輸大市

《小傳日記》上周五美股三大指數齊創新高，人行又全面降準，成個孖屐都睇好魚缸今日大

反彈，結果朝早飆近４００點之後升幅就開始收窄，最後升得１７０點，人行放水都係彈得少少

，睇嚟避險情緒仍然高漲，未可太樂觀。

科網監管風波一波未平一波又起，當中股王ＱＱ近日更加畀市監總局用「組合拳」連番打擊

！兩大遊戲直播平台虎牙同鬥魚嘅合併方案被禁止，不過ＱＱ事後都光速發公告回應認錯，話會

積極配合監管要求。然而神州監管部門都係未下到把火，《路透》報道再傳出當局要求騰訊音樂

放棄獨家音樂版權，但唔洗騰訊音樂出售酷狗應用同酷我兩個ＡＰＰ，亦冇提及之前傳到似層層

嘅百億人仔巨額罰款，真係唔知孖屐會點解讀。

單睇今日表現，ＱＱ的而且確跑輸大市，收跌近１巴仙，報５３４﹒５銀。其他科網股方面

，快手（０１０２４）挫逾２巴仙，報１４９﹒５銀；小米（０１８１０）腳軟唔夠半巴仙，報

２６﹒６５銀；美團（０３６９０）彈逾２巴仙，報２８５﹒２銀；京東集團（０９６１８）走

上近１巴仙，報２８１﹒４銀；阿里（０９９８８）行高近１巴仙，報１９７﹒４銀。

原本孖屐已經習慣神州三日唔埋兩日就向科網平台揮刀，不過今次虎牙鬥魚合併被禁就令市

場相當失望，事關ＱＱ一統遊戲直播行業嘅大計難成，原本可以將成個神州遊戲產業鏈獨吞，家

下阿爺一來嚴打巨企壟斷，二來大力整頓網路遊戲產業，ＱＱ能否不斷擴張增長，繼續撰寫佢嘅

股王傳說，成為缸友最大疑問。



表列部分科網股表現



股份（編號） 現價 變幅

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騰訊（００７００） ５３４﹒５０元 跌０﹒７４％

快手（０１０２４） １４９﹒５０元 跌２﹒１６％

小米（０１８１０） ２６﹒６５元 跌０﹒１９％

美團（０３６９０） ２８５﹒２０元 升２﹒１５％

京東（０９６１８） ２８１﹒４０元 升０﹒８６％

百度（０９８８８） １７５﹒００元 升０﹒３４％

阿里（０９９８８） １９７﹒４０元 升０﹒９７％

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（ｐｌ）



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