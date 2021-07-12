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即市新聞

12/07/2021 10:00

《投資領域－譚家駿》外賣興起催生「鬼廚房」，地產投資現新趨勢

　　《投資領域》「鬼廚房」（ｇｈｏｓｔ　ｋｉｔｃｈｅｎ）這個名詞就像是一些恐怖電影的
名字，現實上其實是指主打外送食物的「食物工廠」－－在新冠肺炎疫情期間正急速冒起。這類
型物業出現對於房地產投資有深遠啟示。
　　「鬼廚房」在烹煮及分發已預訂食物予外賣速遞員的流程上，透過優化工作空間，使得較傳
統餐廳更具效率，到高峰用膳需求得到滿足，有些甚至會將原本堂食地方改成為數碼屏幕，提供
無縫物流體驗。
　　「鬼廚房」的地點，是判斷它能否成功的關鍵。要快速地外送新鮮、溫熱的食物，廚房需要
設立在人口稠密、用膳需求旺盛的地區，適合在市區內騰出的工廠區設立。

＊增長速度無法抵擋＊

　　環顧全球，截至２０２０年９月為止，中國已經有７５００間同類型廚房，印度則有
３５００間，美國及英國分別有１５００間及７５０間。在數碼科技逐漸融入現實生活的背景下
，過去５年間餐飲外賣增長速度較堂食快逾３倍，２０２５年前營業額估計達到４９００億美元

　　歐睿國際資料顯示，全球外賣行業營業額由２０１４至２０１９年間增長超過１倍，這個情
況更是在新冠肺炎爆發之前出現。餐飲外賣行業爆發性增長及「鬼廚房」出現，為不少供應商可
以用較廉價租賃方式經營，不用在街口黃金地段租地舖，在疫情封城之際帶來一線生機。
　　「鬼廚房」這個新式行業吸引大量企業以及物業投資者的興趣。雖然這類新型的物業種類只
佔全球商業房地產一小部分，但顛覆性變化如何快速地影響對某類物業的供應及需求，是一個非
常有用的案例。

＊新趨勢帶來投資啟示＊

　　首先，顛覆性變化無處不在。５年前我們仍要截的士，「落柯打」叫外賣亦只限於中餐及意
大利薄餅，現時共享乘車無處不在，在家中梳化嘆五星級美饌更不是夢想。
　　過去十年，包括商場及購物街等零售物業面對網購的挑戰；現時市區工廠物業則受惠於餐飲
外賣崛起，租值及土地價值均上漲。當「鬼廚房」行業更制度化，可以預期有關資產規模及可擴
展性更高。
　　其次，顛覆性變化可以在社會大趨勢下出現。餐飲外賣流行只是我們生活上一個變化，數碼
轉型增加營運效益以及壯大生意規模，促使經營成本下跌，甚至是新冠肺炎對公共安全的威脅，
都令這個行業乘勢崛起。
　　消費者希望在衣食住行上有便利的數碼體驗，網購流行促使傳統倉庫亦經歷「文藝復興式」
的翻生，而「鬼廚房」更是一個社會轉變帶動房地產投資思維改變的一個範例。
　　第三，競爭不容等待。一位享譽全球、顛覆的士行業的共乘公司聯合創辦人離開他的工作崗
位，獲一間基金注資４億美元，在全球包括美國、中國、印度及英國買入平價物業，建立「共享
廚房」。在中國，一間大型餐飲集團以線上獎勵計劃吸引３億人，擬建立一個全國外賣網絡，目
標建立２萬間「鬼廚房」，其中１０００間於今年設立。
　　科技應用正改變人們傳統衣食住行模式，叫外賣已成習慣，「鬼廚房」需求隨之而增加，為
全球房地產投資新趨勢。《首源投資北亞洲區分銷業務部董事　譚家駿》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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