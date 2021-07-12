《豐碩成果－盧穗欣》預期中資股上半年業績造好

《豐碩成果》中國５月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為５１％，已是連續第１５個月保持

於５０％以上的擴充水平；與此同時，５月份居民消費物價同比僅升１﹒３％，主因是食品價格

升幅相當溫和。內地物價穩定，加強人民銀行執行「以穩為上」的貨幣政策。Ａ股目前估值仍落

後於環球主要股市，提供資金繼續流入中國市場的誘因。加上，受惠基數效應，我們預期今年中

資股上半年業績將會造好。在７月、８月的中期業績公布期，市場應有利好消息。



＊美國通脹未見失控＊



上月美聯儲議息會議維持息率及購債規模不變，預期利率將會於２０２０年至２０２２年維

持在當前水平不變。主席鮑威爾於記者會上重申，長遠來看，推高通脹的因素可能只是暫時性，

現時討論加息還是言之尚早；同時，上月底公布的美國５月核心ＰＣＥ物價指數按月升幅低於預

期，某程度上反映美國通脹未見失控，令第一季備受加息憂慮困擾的科技股借勢反彈。截至６月

２５日，納斯達克指數較上月底上升４﹒４％，領先同期道指及標普指數。



＊年內美元走勢會偏弱＊



另一方面，議息會議後，先後有聯儲局官員發表「鷹派」言論，如美國聖路易斯聯儲總裁布

拉德預計，局方將於２０２２年底首次加息，較聯儲局預期２０２３年時間早，有關言論令美元

匯價短暫轉強。但我們認為，由於寬鬆貨幣政策主調不變，相信年內美元走勢會偏弱。美國

１０年期國債孳息上月走勢偏軟，最低見１﹒４３７厘，創３個月新低，可見目前投資者對息率

政策的疑慮暫時消除。美元的偏弱走勢則有利資金繼續流入新興市場。



＊航運電子行業需求旺盛＊



年初以來，環球航運業供不應求情況持續，主要是由於去年疫情，令部分訂單延至今年初才

付運。另外，年初的蘇彝士運河貨船堵塞事件更令情況加劇。航運運費持續上升。中國出口集裝

箱運價指數年初以來（截至６月１１日當周）累積上升３４﹒６％，行業前景仍獲看好；同樣，

電子產業鏈需求保持旺盛，特別下半年屬傳統銷售旺季，相信行業增長勢頭仍將持續，造就投資

機遇。《東亞聯豐投資董事總經理 盧穗欣》



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