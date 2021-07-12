《每周華語－黃溢華》息低金升？金礦股王、無金不可、無敵車輪

《每周華語》「ＱＥ」已十多年，不少國家的財赤水平已到了危險境地。不久前，美國

「ＱＥ」累積水平差不多到達美國「ＧＤＰ」的一年水平，可見作為全球金融基石的美元，未來

的形勢考驗日大。因而其它資產有相對巨大的升幅。



自從２００８年美「次按」爆發，美國推出「ＱＥ」及不少大國跟從「ＱＥ」之後，全球息

率不斷下滑。全球疫情之下，即使見經濟反彈，息率回升不久，卻再下滑，自美１０年美

「Ｙｉｅｌｄ」在「０﹒５」厘之下回升，彈回１﹒５厘，今又再偏軟，可見「ＱＥ」仍在，且

巿場不認為通脹將維持強勢。全球息率偏低，但仍有國家上調息率。美國息率偏軟，近１０年在

低水平發展。息低推動金價上升乎？！金價「走大雙頂」中？不久前升破１５００╱１６００美

元，上破２０００美元，回吐險守１７００美元，目下在１８００美元徘徊。技術上，金價在

１７００╱２０００美元之內橫行之中。不久前，巿場「唱」美儲局加息，美元回升而金價偏軟

。目前美國並無加息條件，疫情並未真正全面控制。今年冬天會有機會出現另一次的真正考驗。

自２００１年「９１１」恐襲至今，美息２０年不斷下滑：「零」息已在眼前。



金礦股甚多，加拿大的「Ｂａｒｒｉｃｋ Ｇｏｌｄ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ」

（ＮＹＳＥ：ＧＯＬＤ）乃全球最大金礦股，於加拿大及美國一起上巿掛牌。金價升，息低走，

但Ｂａｒｒｉｃｋ Ｇｏｌｄ Ｃｏｒｐ﹒的股價卻自高位回落。開採金礦，必須巨大車輛配合

運送礦石。金的用途極多，上太空，太空人的眼睛要有金保護，反射光線及輻射等。地球本無

「金」，科學家認為必有天體相撞，地球才有金礦存在。金、白金、白銀都是工業必須的金屬。

珠寶以外，金銀、白金用途甚多。而金與銀，更是人類金融匯價制度的重要基石。金本位、銀本

位為我們提供了幾百年的穩定貨幣制度，也是有投資價值的貴金屬。自１９７０╱１９７２年，

匯價自由浮動，因而金銀的角色已不及半世紀之前，但今天世界大亂，美元地位可能不太穩定，

再採用金本位嗎？金價、油價等狂升嗎？機會有，而眾多金礦股乃投資組合的黑馬！２００８╱

２００９年「次按」事件，「ＱＥ」狂推，今天美國及各大國財赤驚人，息率不合理在太低的水

平等，都可能引發金融大風暴。因而金銀等貴金屬及相關的金礦股，仍有「狂升」的可能。

２００８╱２００９年，南非政府更提出必要時把全國金礦股收歸國有！可見有實「金」也是極

為重要。



實金實銀無息收，若息率往「零」水平發展，金銀價傾向上升，而「ＱＥ」停不了，也利好

金礦股。美國１９７０年代有ＳｋｙＬａｂ在地球打圈進行科研，終失控回下，其中有殘片落在

澳洲：「Ｄｅａｋ」企業打了主意，拿到殘片可換同等重量的實金！可見生意也與天空╱大地

「連」在一起。天「掉」下來，可用地下的金可「兌換」。



黃金、白銀，不少科技產品也必用，否則產品未可暢順運作。ｉＰｈｏｎｅ ６，１１及

１２系列，都有金、白銀及鈀金等，雖然只用微量，但只是「６、１１、１２」三大系列，賣出

至少合共３億部之多。基本參考是，一部ｉＰｈｏｎｅ含有：０﹒０３４ ｇｒａｍ的黃金，

０﹒３４ｇｒａｍ的白銀，而有０﹒０１５ ｇｒａｍ的鈀金（Ｐａｌｌａｄｉｕｍ）。



那麼以３億部Ａｐｐｌｅ ｉＰｈｏｎｅ計，以「６、１１、１２」系列計，合共用了黃金

有１﹒０２萬公斤，白銀有１０﹒２萬公斤之多，至於鈀金則有４５００公斤。上周金價

１８００美元，白銀２６美元，而鈀金２８００美元。即上周黃金１公斤約５﹒８萬美元，

１﹒０２萬公斤即約６億美元！白銀方面，１公斤上周約８５０美元，１０﹒２萬公斤即

８６００萬美金。至於鈀金，１公斤８﹒９萬美元，４５００公斤即４億美元。不計「７、８」

系列，由「６」至今天的「１２」系列，即２０１４至今天的７年，Ａｐｐｌｅ生產的

ｉＰｈｏｎｅ於３系列用了黃金、白銀及鈀金約「６億美元、８６００萬美元及４億美元」，合

共１０﹒８億美元！可見價值之巨，若可低成本回收不用的ｉＰｈｏｎｅ，可有很好的「價值」

回收。



無金不可，因為不少產品必須有金，也要有稀土去生產晶片！可見由上天、下地用「智能電

話」，都要採礦、稀土也好、金銀銅礦也好，都支持人類社會的發展。簡言之，也要有巨大車輛

開礦，有礦場，也真的有強大需求。



每天用「智能電話」，可能大眾未及知道「無」金銀、鈀金╱稀土不行，有晶片必須的，因

而「智能電話」，價值有，且提高生產力：可惜人類用了很多大地之資源卻可能不自知！回收

「ｉＰｈｏｎｅ」成功，大生意也！



Ｂａｒｒｉｃｋ Ｇｏｌｄ Ｃｏｒｐ﹒全球最大，又於十多國家採礦，今天無金本位、銀

本位，但世界可能大亂，因而一旦再採用：金╱銀本位，金銀價狂升：這時「ｉＰｈｏｎｅ」價

值連城乎！？



今時今日，美元制度潛在不穩風險，而不少產品及工業都需要黃金等貴金屬。礦業股乃傳統

股份，但長遠言，只要有新的因素出現，例如實金需求大增，因而金銀價格，有上升的傾向。極

低息，股樓債格上升已久，金╱金礦股呢？！《資深市場人士 黃溢華》



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