《鍾之日記》全面降準突放水，魚缸反彈卻乏力

《鍾之日記》７月１２日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美股上周五三大指數齊創新高，人行意外全面降準放水萬億，中港魚缸今日齊興奮反彈，可

惜仍未擺脫弱勢，反彈力度一般。恆指今早高開３２８點，甫開曾彈３９６點，見２７７４１點

半日高，之後升幅急縮，曾僅升７５點報２７４２０。最終收報２７５１５，上升１７０點或上

升０﹒６２％，主板成交１５４６﹒１６億元，少一成七。

受監管壓力的騰訊（００７００）高開低走跌０﹒７４％。國家市場監管總局周末公布，禁

止騰訊合併遊戲直播平台虎牙和鬥魚後，今日《路透》引述知情人士透露，中國反壟斷機構準備

要求騰訊的音樂流媒體業務放棄獨家音樂版權。

其他藍籌股見回升，匯控（００００５）升０﹒８％；港交所（００３８８）勁升

２﹒７％。海底撈（０６８６２）升８﹒８％，為表現最好藍籌。

上周表現沉寂的滬深股市今日亦一洗頹勢，雖然滬綜指午後漲幅稍回順，但收市仍升

０﹒６７％，報３５４７﹒８４點；內地對數據監管日趨嚴格，網絡安全概念股大爆發，深成指

漲２﹒１４％；創業板指更漲３﹒６８％，報３５３４﹒７６點。全面降準刺激下，兩市連續第

８日成交破萬億元，全日錄１３１８０億元人民幣，按日增１６﹒９％，創去年８月３日以來新

高。



＊央媽放水預告經濟存憂，Ａ股交投旺券商造好＊



人民銀行宣布本周四（１５日）全面降準０﹒５個百分點，是自去年４月後首次宣布降準，

釋放長期資金約１萬億元人民幣。央媽突發降準放水萬億令市場大感驚喜，此次降準又快又猛，

似乎有違此前多次重申宏觀政策「不急轉彎」的大方向。官媒《中國證券報》引述專家解畫，指

未來貨幣政策將平衡好內外部需求，繼續保持穩健基調，市場流動性應保持合理充裕。在此基礎

上，貨幣調控料突出靈活精準、合理適度，加強結構性和針對性調節。

受降準提振下，滬深股市今日交投暢旺，成交１﹒３１萬億元人幣，創去年８月３日以來新

高。中資券商股跟隨內地股市造好，東方證券（０３９５８）飆６﹒１％，中信建投

（０６０６６）、廣發証券（０１７７６）漲２﹒５％，招商證券（０６０９９）升２﹒４％。

值得注意的是，《中證報》及多家大行的分析都指出，今次的降準或預視中國下半年經濟增

速將見放緩。花旗表示，人行超預期全面降準或預示經濟復甦弱於預期，需要更有利的流動性環

境以防止系統性風險。而瑞信認為，市場對即將公布的第二季經濟數據及下半年經濟感擔憂，而

人行選擇降準，釋出了一個強烈信號，向市場傳達信心，並表明已準備好在必要時採取行動。

就內銀股而言，交銀國際、瑞信等對內銀行業看法正面。交銀國際指，降準可以幫助穩定貸

款定價，貸款定價過去幾個月一直在上升，但並不預期貸款收益率會明顯下降，預測下半年貸款

的收益率同比仍將上升。

不過，內銀股今日個別走，貴州銀行（０６１９９）漲３﹒１％，招行（０３９６８）升１

﹒３％；惟工行（０１３９８）跌０﹒９％，天津銀行（０１５７８）更挫２﹒３％。



＊工信部制定推動新型儲能發展政策，新能源股跑出＊



工信部電子信息司副司長徐文立於「中國能源高端論壇」透露，將繼續推動光伏產業持續健

康發展，同時開展《鋰離子電池行業規範條件》《鋰離子電池綜合標準化技術體系》的制修訂工

作，加快梳理太陽能光伏、新型儲能電池、重大終端應用等能源電子產業鏈條，研究制定支持能

源電子產業發展的相關政策。

消息帶挈電池板塊跑出，比亞迪（０１２１１）飆升７﹒８％，為升幅第二大藍籌；贛鋒鋰

業（０１７７２）升８﹒２％。政策也帶挈內地Ａ股龍頭電池股寧德時代（深：３００７５０）

造好，間接推動持有多隻電池股的中國電車ＥＴＦ（０２８４５）六連升並再創新高，飆

５﹒６％。新能源車股方面，長汽（０２３３３）升近１％；吉利（００１７５）升２﹒１％。



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