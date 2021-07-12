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12/07/2021 08:11

【重拳監管】國信辦：用戶信息超百萬運營者國外上市必須安全審查

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》國家網信辦發布關於《網絡安全審查辦法
（修訂草案徵求意見稿）》，公開徵求意見。《辦法》提出，掌握超過１００萬用戶個人信息的
運營者赴國外上市，必須向網絡安全審查辦公室申報網絡安全審查。意見反饋截止日期為７月
２５日。
　　網信辦指，關鍵信息基礎設施運營者採購網絡產品和服務，數據處理者開展數據處理活動，
影響或可能影響國家安全的，應當按照本辦法進行網絡安全審查。
　　網絡安全審查重點評估採購活動、數據處理活動以及國外上市可能帶來的國家安全風險，主
要考慮七方面因素，包括考慮產品和服務提供者遵守中國法律、行政法規、部門規章情況；核心
數據、重要數據或大量個人信息被竊取、洩露、毀損以及非法利用或出境的風險；國外上市後關
鍵信息基礎設施，核心數據、重要數據或大量個人信息被國外政府影響、控制、惡意利用的風險
等。
　　如果網絡安全審查辦公室認為需要開展審查，應向運營者發出書面通知起計３０個工作日內
，完成初步審查，最多延長１５個工作日。運營者或網絡產品和服務提供者如果認為審查人員有
失客觀公正，或未能承擔保密義務的，可向有關部門舉報。
　　根據國家互聯網信息辦公室通報，目前，滴滴出行、運滿滿、貨車幫、ＢＯＳＳ直聘均被實
施了網絡安全審查。

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