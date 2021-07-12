【重拳監管】市監總局禁虎牙與斗魚合併，騰訊：積極配合監管要求

《經濟通通訊社１２日專訊》就騰訊（００７００）合併遊戲直播平台虎牙和鬥魚的建議，

國家市場監管總局公布，根據《反壟斷法》第２８條和《經營者集中審查暫行規定》第３５條規

定，禁止虎牙與鬥魚合併。

騰訊（００７００）迅速發公告回應表示，將認真遵守審查決定，積極配合監管要求，依法

合規經營，切實履行社會責任。

市監總局指出，經過深入分析此項經營者集中對市場競爭的影響，此項集中對中國境內遊戲

直播市場和網絡遊戲運營服務市場具有或者可能具有排除、限制競爭效果。對騰訊申報的最終承

諾方案評估後，市場監管總局認定，申報方提交的承諾方案不能有效減少集中對中國境內遊戲直

播市場和網絡遊戲運營服務市場競爭的不利影響。

市監總局稱，如果虎牙與鬥魚合併，將使騰訊單獨控制合併後實體，進一步強化騰訊在遊戲

直播市場的支配地位，同時使騰訊有能力和動機在上下游市場實施閉環管理和雙向縱向封鎖，具

有或可能具有排除、限制競爭效果，不利於市場公平競爭、可能減損消費者利益，也不利於網絡

遊戲和遊戲直播市場規範健康持續發展。經評估，騰訊提出的附加限制性條件承諾方案不能有效

解決前述競爭關注。



＊中國平台經濟領域禁止經營者集中首案＊



內地《經濟日報》旗下「中國經濟網」評論指出，市監總局在今年１月４日對虎牙與鬥魚合

併案立案審查，個案是內地平台經濟領域禁止經營者集中第一案，亦為２００９年禁止可口可樂

收購匯源果汁，２０１４年禁止馬士基、地中海航運和達飛設立網絡中心後的第３宗禁止經營者

集中案件，也是繼今年４月對阿里巴巴（０９９８８）「二選一」作行政處罰後，在平台經濟領

域一宗重大反壟斷案。

評論稱，該案標誌在平台企業經營者集中領域，中央「強化反壟斷和防止資本無序擴張」釋

放出清晰明確的監管訊號，即國家在鼓勵和促進平台創新發展的同時，積極預防和制止可能造成

排除、限制競爭的壟斷行為，保障平台經濟規範有序創新健康發展。該案對於平台經濟反壟斷有

深遠影響和示範作用。（ｃａ）

