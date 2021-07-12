《融天納地－溫天納》保供穩價下的新方向

《融天納地》自今年第三周開始，全國豬肉均價已經連跌超過五個月，，截至上月２８日已

經跌破養殖成本價。從政策端出發，國家保供穩價效果開始呈現，各行業ＰＰＩ同比走勢分化。

在上月大宗商品保供穩價的組合拳下，市場供求關係趨於改善，工業品價格升勢有所趨緩。



筆者預計豬肉價格觸底回升將帶動ＣＰＩ同比上升，內地經濟持續復甦亦將帶動非食品價格

上升。在上月，大宗商品保供穩價效果呈現，預期本月仍有政策出臺，原材料價格將持續下跌，

而ＰＰＩ同比進入下滑階段，市場供求關係將繼續改善。未來ＣＰＩ繼續溫和上升，而ＰＰＩ同

比繼續回落。在投資策略上，隨著後續價格上升趨溫和，利率趨勢下滑，預期業績成長主題將主

導投資方向。正如筆者提到業績復甦增長主題，在目前的宏觀經濟背景下，投資者可加強關注四

大類別：



－領域一、相對景氣且中期業績報告中表現能成小較佳表現的半導體、國防軍工、新能源等板塊

；

－領域二、在上游價格上升放緩中，能掌握到邊際利潤改善機會的中游製造業；

－領域三、部分業績佳但股價卻表現差，呈現錯配的券商和保險等非銀行金融類別；

－領域四、在市況波動擴大的背景下，具備避險的黃金、白銀等貴金板塊。



通脹壓力轉弱，政策呈現空間，保供穩價下的新方向下，必須重新定向新投資主題。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》



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