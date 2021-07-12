《師傅教路－黃瑋傑》丘鈦銷售數據佳，分拆助提振估值，建議買入

《師傅教路》丘鈦科技（０１４７８）公布了６月份主營產品銷售數據，當月攝像頭模組銷

售數量合計為３８３８﹒９萬件，同比增長２０﹒５％，環比亦增長０﹒３％，主要由於集團於

攝像頭模塊業務的市場份額有所提升。其中８００萬像素及以下攝像頭模組銷售數量為

１２４６﹒１萬件，同比和環比分別增長１１９﹒９％和２２﹒２％；１０００萬像素及以上攝

像頭模組銷售數量為２５９２﹒８萬件，同比和環比分別減少１％和７﹒６％。



＊攝像頭及指紋識別模組市場份額提升＊



此外，集團當月指紋識別模組銷售數量合計為１０２５萬件，同比和環比分別增長

５０﹒６％和３５﹒４％，主要由於集團於指紋識別模組業務的市場份額有所提升，而環比明顯

增長則主要由於客戶項目周期因素。其中屏下指紋識別模組銷售數量為５７３﹒５萬件，同比和

環比分別增長７１﹒７％和３８﹒９％；非屏下指紋識別模組銷售數量為４５１﹒５萬件，同比

和環比分別增長３０﹒３％和３１﹒１％。



＊分拆昆山丘鈦有助新業務布局＊



於２０２０年，集團銷售收入和淨利潤再創新高，並實現了三大戰略目標：（ｉ）攝像頭模

組產品結構和單價同比大幅提升，鞏固集團作為其中一家一線攝像頭模組製造商的巿場定位；（

ｉｉ）更均衡和全面覆蓋國內和海外的主要安卓系統手機品牌客戶；（ｉｉｉ）非手機業務如車

載攝像頭模組和物聯網（ＩｏＴ）產品攝像頭模組布局持續改善並陸續批量生產銷售，為長線增

長做好準備。

集團最近公布，收到深圳證券交易所就分拆昆山丘鈦微電子科技上市申請的受理通知，建議

上市以中國證監會及深圳證券交易所之批准為條件﹒昆山丘鈦中國為集團一間間接全資附屬公司

，主要從事設計、研發、製造及銷售應用於手機、汽車及物聯網等智能移動終端的攝像頭模組。

若分拆成功，將有利集團在車載及物聯網（ＩｏＴ）等新業務的布局，亦有助提振集團估值。建

議買入價１５﹒３元，目標１７元，止蝕位１４﹒３元。《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有

持有上述股票）



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