《金石為開－黃威》黃金承壓緩解，短線或轉向震盪

《金石為開》Ｄｅｌｔａ變異毒株在全球範圍內迅速蔓延，導致疫情再度出現反覆。加之近

期的宏觀數據表現不盡人意，投資者對經濟短周期見頂的憂慮加劇，美債息率繼續下行。上周環

球股市表現分化，歐美股指高位震盪，亞太市場則因港股暴跌的拖累走勢不佳。上周市場的避險

情緒也有所升溫，疊加美元及美債息率走低，黃金全周累計反彈１﹒２％。



過去兩周全球新增新冠病例再度出現回升態勢，歐洲疫情的反撲尤其兇猛。實際上，整個二

季度中美的宏觀數據都頗有些不盡人意，加上歐洲疫情捲土重來，導致全球經濟復甦的前景變得

暗淡起來。美聯儲６月會議之後，美債長端利率持續走低，上周１０年期美債收益率一度跌穿

１﹒３％，３０年期跌穿２％，反映市場對市場對經濟二次探底的憂慮正在加深。



上周環球股市表現反覆，港股急挫拖累了整個亞太市場表現，避險情緒有所升溫；歐美市場

則大致處於高位震盪，因為經濟下行風險增加的情況下，貨幣政策快速收緊的可能性就會相應降

低。上周五（９日）中國央行宣布全面降準０﹒５個百分點，令投資者更加相信美聯儲短期內不

會急於收緊流動性。



宏觀環境逐漸變得對黃金有利，尤其是美元指數高位遇阻，也緩解了金價面臨的壓力，

１８００美元關口終於收復。技術面上，日線ＲＳＩ升近５０，ＭＡＣＤ呈小幅上漲動能，短線

局勢逐漸由弱勢轉向中性狀態。由於第一目標已經達成，博反彈的好倉可以先行獲利。考慮到保

力加通道迅速收縮，短期可能轉向震盪市，建議小注區間操作。《六福金融分析師 黃威》



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