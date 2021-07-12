《缸邊隨筆－石鏡泉》癌症末期的美股

《缸邊隨筆》癌症末期病人有甚麼共通點？就是大家都是生命有限，癌症末期的美股，其大

限是在９月２３日，搞不好，還會提前至７月２９日。該兩日是美國聯儲局議息會日。



股市魚缸的金科玉律是：魚缸無水，魚難養，但如果魚缸內注入水過多，使到魚（股票）瘋

長，及繁衍，但他日水被抽走，缸內的魚（股票）只得死路一條。



高盛有位交易員Ｓｃｏｔｔ Ｒｕｂｎｅｒ，跟蹤全球資金流向達１８年之久，他發現最近

半年流入股市的資金創下歷史紀錄。



Ｓｃｏｔｔ Ｒｕｂｎｅｒ指出，近三周是美股今年以來表現最好時期，標普５００指數連

續８天創歷史新高，這種情況是自１９２８年以來，只發生過４次。據他統計，自１９２８年以

來，如標普５００指數上半年的漲幅高於１０％，則其下半年是可以仍升，多者可達倍。



股市升這麼多，當然是有資金流入，而Ｓｃｏｔｔ Ｒｕｂｎｅｒ的數據是：



１﹒全球股市在２０２１年上半年有５１７０億美元資金流入，是有紀錄以來的最大資金流

入量，２０２１年上半年的資金流入量是２０１７年上半年的２﹒６倍；



２﹒２０２１年第一季度，資金流入額為３４８０億美元，第二季度為１６９０億美元，是

縮了點水，但兩季加上來，是逾５０００億美元；



３﹒如下半年流入資金持續，再加４０１Ｋ的資金又會有資金流入股市，則２０２１年的全

年資金流入可以達１萬億美元，是過去９年累計流入總量的６倍；



４﹒等市跌去買的資金在７月未來一兩周會大量流入股市；



５﹒但一個危險訊號是，散戶熱情買入之時，機構大戶則似乎冷淡，高盛ＰＢ（Ｐｒｉｃｅ

ｔｏ Ｂｏｏｋ）基本信用證總體槓桿率在近周仍見下降，處於去年１０月以來的最低水平，散

戶熱情大戶冷，永遠是要擔憂的？



為甚麼２０２１年上半年有這麼多資金流入？一個可能是特朗普的派錢，拜登的派錢，是派

到多過打工所可得到的工資，但這個派，到今年９月會停了。



另個使市場水浸的原因是，縱然聯儲局的隔夜逆回購金額（即閒資）已近萬億，但聯儲局仍

每月向市場注資１２００億使到美１０年債息回到１﹒３厘以下。



摩根大通分析師有個１０年期債息的理論水平圖，今時是見低於理論水平的３個標準差，即

１０年期債息過低，這個過低現象是會遲早被拉回來的。



除了是錢多使債息低之外，另個是６月份的美國服務業擴張速度低於預期，而前周五公布的

失業率也在市場意料之外而升，這可能是美國經濟增長已見頂，此即不單通脹是暫時，連經濟復

甦也是暫時的，如經濟欠佳，則公司盈利也將受累下挫，不利股市。



總合以上，所以聯儲局６月的議息會議，就認為經濟前景仍要觀察，但無論如何，因為市場

錢太多，是不能不討論退市，議決當然又是要等等。



但等極都要在公布上講要在２０２３年加息２次，加息之前是要退市，上次２０１５年聯儲

局退市是要用上１年，此即在２０２２年第一季就要開始退。



要在２０２２年第一季就要開始退，理應在６個月前就公布，以安市場之心，如是一如聯儲

局應最遲在９月２３日的議息會議就公布，要早，可能是在７月２９日的議息會已要廣布天下。



＊只怕聯儲局拖拖拉拉＊



投資者怎辦？退市、加息的大限是遲早要來的，所以最盼望的是聯儲局及早公布大限之期（

死期），那就人人好去為股市辦後事，怕的，是聯儲局這位醫生，拖拖拉拉，遲遲不公布病情及

後續醫療手段。



可以肯定的是聯儲局這位庸醫總會萬樣考量，將退市、加息的具體日期扣而不發，含糊其詞

，作為要自己顧自己的投資者，不妨將７月２９日和９月２３日重視一下。



因為９月會是：



１﹒聯儲局公布（可能）退市路線；



２﹒美政府對寬鬆救濟會收遮。



水或將不再濫，當魚缸水退之時，股市會如之何？不能不早點籌謀。



中央在上周五（９日）傍晚公布全面降準０﹒５％，春江鴨便於上周五下半場回推高港股，

但對推高Ａ股，就似有點吃力。



理論上，全面降準是有利股市的，但為甚麼理論上最受益的Ａ股，上周五下午未見大升？



原因可能是：



１﹒今次降準是為對沖小微企業，因原材料價上升而壓縮了其利潤，阿爺除投放庫存商品外

，還望這次降準可減少微小企的財務支出，以抵消其原材料價的上揚。



２﹒今次全面降準可釋放萬億人民幣，對股市會否利好？有些，但未必太多，因為６月的貨

幣增長達２萬億，如果６月的２萬億仍不能刺激到股市，７月再多１萬億是否有勁刺激？好友可

考慮。



３﹒阿爺要降準，明顯是感到經濟前行乏力，從今年２月以來環球股市與商品價格走勢似乎

亦已是春江鴨，前瞻了經濟。



中港日股市在今年２月中見頂，比特幣在４月見頂，銅在５月見頂，歐股在６月見頂，美股

上周曾大跌，這種種見頂，是否啟示癌症（抽水）已擴散，只待醫生公布大限之期？



《資深投資者 石鏡泉》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

