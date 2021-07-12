【新冠肺炎】何栢良：機場出現防疫缺口，建議強檢收緊至７日一檢

《經濟通通訊社１２日專訊》一名機場停機坪搬運男工人，昨日確診帶有Ｌ４５２Ｒ變種新

型冠狀病毒，當局要求在指定期間於機場工作的人士，接受強制檢測。港大感染及傳染病中心總

監何栢良估計，該名搬運工人很大機會是在機場內受感染，而機場短時間內有兩名員工確診，明

顯看到防疫缺口，認為機場員工屬於高風險人士，應要求所有員工接種冠疫苗，並立即推出定期

強制檢測措施。由於現時機場不斷有輸入個案，強制檢測應定在７日一檢而非每１４日一檢。



＊變種病毒可經物品表面傳播＊



何栢良在電台節目上指出，變種病毒傳染性相當高，可以經污染的物品表面傳播，如果患者

未有戴好口罩，或者在洗手間除下口罩，都有機會將病毒散播到其他物品上。



＊梁子超：機場現隱性傳播機會相對低＊



呼吸系統專科醫生梁子超表示，機場經一連串大規模強制檢測後，只找到一個確診個案，加

上兩人的確診時間相距較遠，相信機場出現隱性傳播的機會相對低。

不過，他建議除了所有機場人員要接種兩劑疫苗外，最好是包括經常處理貨物的人員在內，

都要定期７日一檢，因為注射了疫苗不代表百毒不侵，而隨著病毒變異，日後的確有可能要打第

三針，但現階段最重要是先盡快打完兩針疫苗。如果連第一針都未打，即使可以打第三針，或許

也要等很多個月，到時感染風險就會增加。（ｃｌ）

