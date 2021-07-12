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12/07/2021 07:59

【企業盈喜】中興通訊（００７６３）料中期盈利增最多１﹒３２倍

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）公布，預期截
至６月３０日止中期純利介乎３８億元（人民幣．下同）至４３億元，按年增約１﹒０５至
１﹒３２倍，每股盈利介乎０﹒８２元至０﹒９３元。
　　該集團指，純利上升主因不斷優化市場格局，期內營業收入同比增長、毛利率持續恢復改善
，盈利能力大幅提升，以及期內出售北京中興高達通信技術９０％股權，確認稅前利潤約８億元
。（ｗｈ）

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