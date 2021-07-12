【企業盈喜】中興通訊（００７６３）料中期盈利增最多１﹒３２倍

《經濟通通訊社１２日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）公布，預期截

至６月３０日止中期純利介乎３８億元（人民幣．下同）至４３億元，按年增約１﹒０５至

１﹒３２倍，每股盈利介乎０﹒８２元至０﹒９３元。

該集團指，純利上升主因不斷優化市場格局，期內營業收入同比增長、毛利率持續恢復改善

，盈利能力大幅提升，以及期內出售北京中興高達通信技術９０％股權，確認稅前利潤約８億元

。（ｗｈ）

