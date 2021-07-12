【企業盈喜】晨鳴紙業（０１８１２）中期盈利升最多逾３倍

《經濟通通訊社１２日專訊》晨鳴紙業（０１８１２）（深：０００４８８）公布，預期截
至６月３０日止中期盈利介乎２０億元（人民幣．下同）至２１億元，按年增介乎２﹒８７至
３﹒０７倍，每股盈利介乎０﹒６元至０﹒６３元。
該集團指，期內造紙行業景氣度提升，其主要紙種價格同比上漲，提價效益明顯，期內收入
和利潤同比大幅增加。隨著木漿價格上漲，該集團漿紙一體化戰略帶來的成本優勢突出，進一步
提升其盈利能力。（ｗｈ）
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