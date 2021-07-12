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12/07/2021 07:59

《國企紅籌》首創置業每股２﹒８元私有化溢價６２％，申請今復牌

　　《經濟通通訊社１２日專訊》首創置業（０２８６８）公布，獲北京首創城市發展作為要約
人，提出以每股Ｈ股２﹒８元將其私有化，較停牌收報１﹒７２元溢價約６１﹒８５％。該集團
於本月８日停牌，已申請於今天上午９時起恢復股份買賣。
　　該集團指，根據要約人通過吸收合併附前提條件私有化及建議撤銷其上市地位，要約人將支
付的註銷價金額包括所有Ｈ股外，以及向非Ｈ股外資股股東即中國物產和億華，分別被推定為要
約人的一致行動方，以現金支付每股非Ｈ股外資股２﹒３３４０８元人民幣，及向內資股股東即
首創集團，為要約人的母公司支付每股內資股相同作價，要約人須以現金支付以註銷Ｈ股及非Ｈ
股外資股的註銷價總金額為約４２﹒８７億元及８﹒３６億元人民幣（約１０﹒０２億港元），
共約５２﹒８９億元。於合併完成後，要約人將承接該集團全部資產負債、權益、業務和員工等
，而該集團最終將在完成適用的工商註銷登記手續後註銷登記。
　　該集團指，就Ｈ股股東而言，可以獲得在缺乏流動性的市場中以具吸引力的溢價將投資變現
的上佳機會，因Ｈ股的交易流動性長期處於較低水平，交易前３個月日均成交量約９５３萬股，
而且該集團已基本失去上市平台股權融資優勢。有關私有化建議需獲不少於三分二獨立Ｈ股股東
批准，反對比例不超過投票的１０％。（ｗｈ）

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