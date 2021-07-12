《日入而息》林鄭指很快推出理財通，傳字節跳動擱置海外上市

《今天重點》﹡林鄭稱無通關硬指標，冀商討中的土地共享計劃項目盡快有結果；理財通準

備工作已做好，很快「揀個好日子」公布；葵涌貨櫃碼頭土地建屋？林鄭稱

須考慮各持份者需要

﹡陳茂波稱電子消費券收逾４８０萬個登記；陳茂波期望短期內恢復通關，推

動香港經濟全面復甦

﹡傳字節跳動擱置海外上市計劃，因數據安全風險被勸退

﹡據報騰訊音樂擬「分拆」酷我，以緩解監管層政策壓力

﹡騰盛博藥（０２１３７）暗盤收市潛水６％，一手蝕６７５元

﹡華南職業教育（０６９１３）暗盤收市潛水６﹒３％，每手蝕２００元



《即日市況》﹡恆指高收１７０點報２７５１５，科指升８４點報７５１４



《深滬股市》﹡降準刺激成交１﹒３萬億創近一年高，滬指升０﹒７％



《美元匯價》﹡美元指數回調後料重新上揚，或上試９３﹒４；歐元最新報１﹒１８４７

╱５１，日圓最新報１１０﹒２３╱２４



《公司業績》﹡辰罡科技（０８１３１）中期虧轉盈１４２萬元，不派息



《公司資訊》﹡ＷＡＣ（０８６１９）收購香港室內設計裝修公司股權，涉１８２５萬元市

價發股付

﹡大山教育（０９９８６）內地定期安全排查，半數自營教學中心短暫停運

﹡中國天然氣（００９３１）停牌待公布出售附屬權益及注資目標公司

﹡立高控股（０８４７２）主席林柏齡售１７％股權予執董譚偉棠，持股減至

４２％

﹡完美醫療（０１８３０）獲控股股東再增持

﹡招商局置地（００９７８）上半年合同銷售總額按年升４７％至２８８﹒５

億元人民幣

﹡東方支付（０８６１３）折讓１３﹒６％配股淨籌６７５萬營運金

﹡思博系統（０８３１９）收購控股股東終端用戶業務公司股權涉１﹒４億元

﹡基石藥業（０２６１６）肺癌藥臨床研究顯示進一步延長患者生存期

﹡創意數碼娛樂（０８０７８）折讓逾２２％配淨籌２８８萬營運金

﹡匯控（００００５）改變「層級文化」，擬９月起４個高管級別減至３個

﹡新加坡美食（０８４９６）計劃上海外灘商場開設西餐廳

﹡遠大住工（０２１６３）上半年ＰＣ構件製造業務新簽合同總金額增５７％

﹡廣泰國際控股（００８４４）最終控股股東重組

﹡靛藍星（０８３７３）今早起短暫停牌待發內幕消息

﹡美團（０３６９０）關聯公司入股半導體公司

﹡聯交所批評及譴責瀛晟科學（００２０９）及６名董事

﹡港龍中國地產（０６９６８）６月份合同銷售金額按年下跌１１％

﹡兆科眼科（０６６２２）環孢素Ａ眼凝膠第三期臨床試驗最後一名患者完成

給藥

﹡友佳國際（０２３９８）首６個月銷售金額按年上升２５％

﹡歸創通橋（０２１９０）完成外周血管產品組合臨床試驗患者招募程序

﹡天韻國際控股（０６８３６）擬於雲南建設綜合性生產基地

﹡華商國際海洋控股（００２０６）董事會批准與南通安思卓開展進一步投資

合作

﹡百威亞太（０１８７６）首獲５億美元綠色貸款

﹡裕元集團（００５５１）６月綜合經營收益淨額按年升８﹒７％至７﹒８８

億美元



《國企紅籌》﹡五礦地產（００２３０）上半年合約銷售額按年升約１２４％



《神州民企》﹡寶龍地產（０１２３８）獲銀團貸款２億美元

﹡騰訊（００７００）推出「微匯款」小程序，支持英美加等數百院校交留學

費



《中國要聞》﹡製造業高景氣，機構料６月進出口增速回落但延續高位

﹡電信、聯通２４萬個５Ｇ基站集採，招標額達２０５億

﹡工信部就《網絡安全產業高質量發展計劃》徵求意見

﹡內地擬監管網絡表演經紀機構，不得帶頭打賞誘導消費

﹡市監總局表示注銷２３家檢驗檢測機構資質認定證書

﹡交通運輸部就修改《網約車經營服務管理辦法》徵意見

﹡廣東出台全國首份數據要素市場化配置改革行動方案

﹡人行１００億逆回購利率持平，今日零投放零回籠；人行幣策委員：全面降

準是回歸常態後的常規流動操作；人行強調個人徵信數據不得濫用，助貸平

台模式或生變

﹡外媒表示中國監管機構要求騰訊音樂放棄獨家音樂版權

﹡環時表示中國治理互聯網行業不應被誤讀

﹡深改委表示糧食安全這根弦比過去任何時候都要繃得更緊

﹡銀保監表示首５月車險保費降７％，車險保額大增６７％

﹡上海財大報告指今年中國實際ＧＤＰ增速約為９﹒３％

﹡連平稱下半年中國經濟運行有六大風險點值得關注；維持今年中國經濟增長

８﹒８％的判斷；製造業投資成為今年中國經濟增長的主要推動力

﹡加拿大法官拒絕孟晚舟一方加入新證據

﹡信貸收緊上半年中企違約額創新高，國企違約佔過半

﹡債權人徽商銀行向法院申請紫光集團破產

﹡外交部表示孟晚舟事件是一起典型的「任意拘押」案例

﹡據報騰訊音樂擬「分拆」酷我，以緩解監管層政策壓力

﹡應勇調研湖北碳排放權交易中心，打造全國碳金融中心



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒９％，據報台積電將擴大２８納米產能



《其他消息》﹡羅健熙辭任南區區議員，稱黨內未決定是否參選立法會

﹡陳茂波稱電子消費券收逾４８０萬個登記；陳茂波期望短期內恢復通關，推

動香港經濟全面復甦

﹡消息指警方再拘捕５人，涉與光城者製造爆炸品案有關

﹡林鄭稱無通關硬指標，冀商討中的土地共享計劃項目盡快有結果；理財通準

備工作已做好，很快「揀個好日子」公布；葵涌貨櫃碼頭土地建屋？林鄭稱

須考慮各持份者需要

﹡市建局土瓜灣公務員合作社重建計劃收七成反對意見

﹡黃錦星料「管制即棄膠餐具計劃」實施兩年後，可擴大規管至外賣

﹡廉署前總調查主任表示人均數千元飯局或違公務員守則，應予調查

﹡佐敦南區議員陳梓維辭職

﹡前年區選落敗候選人歐頌賢涉選舉舞弊，本周四提堂

﹡李家超稱官員與不同人士接觸屬正常做法

﹡本港中小企６月營商指數改善，批發及物流業收益顯著上升

﹡十大屋苑周末成交宗數回落，但連續２１周維持雙位數

﹡深股通額度全日用５４億元；滬股通額度流走３﹒６億元，陸股通淨流入

１６億元

﹡ＥＭＥＡＰ成員央行同意通過亞洲債券基金推動綠色債券投資

﹡譚耀宗稱政府不打算就區議會補選

﹡今期綠置居推售３４３５伙，預計本月攪珠１０月揀樓

﹡數碼港投資創業基金向４初創企業注資１４８７萬元



《大國博弈》﹡王岐山稱中美要通過對話協商處理分歧摩擦

﹡美再對多間中企施禁，東土科技、蘇州科達仍飆４％

﹡解放軍斥美軍導彈驅逐艦擅闖西沙是大搞航行霸權鐵證

﹡布林肯籲中國遵守國際法停止南海挑釁，中方嚴重不滿



《新冠肺炎》﹡本港今日無新增個案，近一個月來再度零確診

﹡台灣今日新增２３宗本地確診，多１人染疫亡

﹡何栢良稱機場出現防疫缺口，建議強檢收緊至７日一檢

﹡港府周五起收緊從俄羅斯到港人士檢疫要求

﹡聶德權稱出席飯局非接受利益，須謹慎免造成負面觀感

﹡莎莎（００１７８）抽獎今日起登記，送出１００萬元集團現金券

﹡台積電新增三名員工確診感染新冠，稱事件不影響營運

﹡國藥和科興疫苗進入新冠肺炎疫苗實施計劃

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