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即市新聞

13/07/2021 07:50

《華爾街內望》美三大股指再創收市新高，銀行股公布業績前造好

　　《經濟通通訊社１３日專訊》美股持續窄幅震盪後收高，３大主要股指再創收市新高。市場
關注本周美國銀行股公布第２季度業績及官方經濟數據，以及聯儲局半年度貨幣政策。道指收市
報３４９９６點，升１２６點或０﹒３６點。納指報１４７３３點，升３１點或０﹒２１％。標
準普爾５００指數報４３８４點，升１５點或０﹒３５％。科技股展現出上漲動力，Ｔｅｓｌａ
收報６８５﹒７美元，升４﹒３８％，ＮＶＩＤＩＡ收高報８２０﹒５美元升２﹒３１％。
　　迪士尼（ＤＩＳ）旗下ＭＡＲＶＥＬ電影「黑寡婦」上影首個周末錄得８千萬美元票房。迪
士尼收市由高位回落，收報１８４﹒３８美元，升４﹒１６％，創兩個月新高。
　　銀行股造好，標普銀行股指數高收１﹒３％。金融、通訊服務及房地產分類指數亦升近１％
。摩根大通（ＪＰＭ）收報１５８美元，升１﹒４２％，高盛（ＧＳ）收報３８０﹒５美元，升
逾２﹒３６％。今日摩根大通、高盛等大型銀行將陸續公布第二季度財報。美銀、花旗和貝萊德
將於周三發布報告，摩根士丹利將在周四公布業績。聯儲局主席鮑威爾還將在本周三和周四向國
會發表半年度貨幣政策演講。
　　紐約聯邦儲備銀行６月調查顯示，美國消費者預計未年經濟將繼續快速復蘇，對來年通脹預
期中值按月升０﹒８個百分點至４﹒８％，創自２０１３年以來新高。（ｐｓ）

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