《華爾街內望》美三大股指再創收市新高，銀行股公布業績前造好

《經濟通通訊社１３日專訊》美股持續窄幅震盪後收高，３大主要股指再創收市新高。市場

關注本周美國銀行股公布第２季度業績及官方經濟數據，以及聯儲局半年度貨幣政策。道指收市

報３４９９６點，升１２６點或０﹒３６點。納指報１４７３３點，升３１點或０﹒２１％。標

準普爾５００指數報４３８４點，升１５點或０﹒３５％。科技股展現出上漲動力，Ｔｅｓｌａ

收報６８５﹒７美元，升４﹒３８％，ＮＶＩＤＩＡ收高報８２０﹒５美元升２﹒３１％。

迪士尼（ＤＩＳ）旗下ＭＡＲＶＥＬ電影「黑寡婦」上影首個周末錄得８千萬美元票房。迪

士尼收市由高位回落，收報１８４﹒３８美元，升４﹒１６％，創兩個月新高。

銀行股造好，標普銀行股指數高收１﹒３％。金融、通訊服務及房地產分類指數亦升近１％

。摩根大通（ＪＰＭ）收報１５８美元，升１﹒４２％，高盛（ＧＳ）收報３８０﹒５美元，升

逾２﹒３６％。今日摩根大通、高盛等大型銀行將陸續公布第二季度財報。美銀、花旗和貝萊德

將於周三發布報告，摩根士丹利將在周四公布業績。聯儲局主席鮑威爾還將在本周三和周四向國

會發表半年度貨幣政策演講。

紐約聯邦儲備銀行６月調查顯示，美國消費者預計未年經濟將繼續快速復蘇，對來年通脹預

期中值按月升０﹒８個百分點至４﹒８％，創自２０１３年以來新高。（ｐｓ）

