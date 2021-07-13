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13/07/2021 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》首席心戰室：每個交易日全方位分析港股

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為０％和１７﹒５％，局
勢則分別屬於顯著向淡和中性。昨天（１２日）內地股市表現不俗，以深圳股市的升勢較為明顯
。港股方面，整體大市報升，以科技股的升幅較大。由此可見，科技股買盤繼續是港股的上升動
力來源。因此，投資者應繼續加倍留意外大型恆指成分股的表現，特別是其大戶買家與大戶沽家
的角力情況。
　　上周六（１０日）筆者於《經濟通》ＹｏｕＴｕｂｅ頻道內發放了「投資必學：首席心戰室
」影片：ＡＴＭＪＸ偷步掉頭急升，比較五大科技股的新形勢。每個交易日，筆者都會於
４：３０ｐｍ和７：３０ｐｍ為大家分析最新戰況。一般而言，於第一段分析影片內，筆者會全
方位分析港股局勢，從１０大資金淨主動買入最多的股票中找尋圖利機會，並簡單地分析三隻焦
點股票。而於第二段分析影片內，筆者更會於跟進市況變化的同時，重點分析一隻精選股票的，
短、中、長線形勢，並為大家計算其量度升幅目標與量度跌幅目標，作為各位入市買賣前的參考
。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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