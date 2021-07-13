《缸邊隨筆－石鏡泉》降準有幾利好？

《缸邊隨筆》好友對阿爺降準，是十分有期盼的，故昨早（１２日）恆指就一度彈升近

４００點，但不久，便縮升，以升百多點收，較上周五（９日）的恆指夜期升幅遜色不少。



不少港投資者，對國情是不太了解，甚至是不求甚解，以至無解，結果是易輸予大鱷。



要不想「易輸」，要明白：



（１）夜期成交不多，易為大鱷設局，翌日港開市便推高或踩低，魚肉散戶，昨早便是；



（２）降準最利好的是內銀股，要判斷是次降準是否真利好大市，看內銀表現，特別是Ａ股

的內銀，他們昨日表現如何？跌多升少，講完。



對降準最有發言權的，應是國內券商。據《中國證券報》，六大券商怎看後市，以下是抄文

，不會扮是自己料。



安信證券策略團隊認為，其主要作用是降低企業融資成本、彌補未來一段時間的流動性缺口

、同時釋放更加「靈活」的貨幣政策訊號，預計未來一個階段貨幣政策將維持中性偏寬鬆基調，

但持續顯著寬鬆加碼也面臨制約。從整體上看，下半年Ａ股市場整體還是震盪市，結構性容忍高

估值，但並不是顯著的估值擴張環境。



中信證券策略團隊認為，預計６月宏觀數據整體平穩，但結構性擾動有所增多，全面降準主

要為應對階段性經濟擾動並防範金融風險；短期市場極致分化接近尾聲，７月中下旬或有階段性

修正，但預計修正後成長製造板塊在中報季仍將主導市場，直至三季度末經濟復甦節奏重新加快

才會逆轉當前的市場分化格局。



國泰君安證券策略團隊認為，分母端看好後市的核心驅動，一方面風險評價下行驅動持續，

另一方面未來伴隨通脹回落以及穩增長壓力，無風險利率下行將成為行情的核心驅動；分子端亦

有助力，中報業績預告預喜率高，二季度盈利有望延續高增。往後看，拉升行情如箭在弦，當前

正是買入賠率－－勝率極佳時刻。



海通證券策略團隊給出了看好下半年行情的三大理由：一是宏觀流動性並不緊，而微觀流動

性依舊充裕，未來居民資產配置轉向權益的趨勢仍將繼續；二是牛市的指數高點略提前於盈利指

標高點，而本輪盈利回升周期在時間和空間上都沒走完，今年Ａ股利潤增速存在向上超預期的可

能；三是風險偏好顯示本輪牛市仍處在中後期，牛市沒走完。



開源證券策略團隊認為，降準未必帶來無風險利率的下降和股市流動性的全面提升，但信用

結構調整下的全面降準可能會催化結構性的機遇。就本次降準而言，其意味著應對短期通脹目標

的央行開始為能源轉型的長期通脹中樞上移作出政策調整，周期行業盈利能力中樞的上移將具有

確定性。



粵開證券策略團隊認為，一方面經濟復甦並不均衡疊加海外流動性收緊步伐漸行漸近，宏觀

環境存在複雜多變的不確定性；另一方面貨幣政策在維持「穩字當頭」的基調下，更加重視結構

性調整，此次超預期降準也扭轉市場對下半年流動性擔憂，打消市場對資金面的擔憂。通過近

１０年降準後市場表現來看，短期對市場情緒面或有提振作用。



＊國內券商對降準後市較保守＊



一言括之，國內六大券商對降準後市，是較保守的。港投資者，相對於能掌握較多資訊的內

地大券商，是不知情人，躁動甚麼？



不過有降準一定好過無降準，昨日上證等諸指數是齊升的；２０２０年１月央行亦降準

０﹒５％，釋放長期資金約８０００多億（今次是釋放１萬億），這兩次降準對Ａ股短期影響為

何？



要特別指出，銀行板塊的表現，在這兩次降準中，表現懸殊，２０２０年是升，２０２１年

是跌，是否值得投資者對今次降準提高戒心？



如從較長線角度言，降準會對股市有甚麼影響，又以２０２０年１月的降準後表現看，降準

扭轉不了大市走勢，２０２０年１月降準，該月是升的，但跟著有疫情，市便跌，要到３月才見

底（２０２０年３月起中國疫情受控），可見大圍形勢對股市的影響不容忽視。今時中國的大圍

形勢為何？明天續。







＊江西銅業１６﹒５元買入＊



昨在《午市閒談》中，筆者推介了江西銅業股份（００３５８）。江西銅業是內地一家綜合

性銅生產企業，主要於江西省東北部開採銅礦、選礦熔煉與精煉，生產陰極銅、銅桿綫及硫酸、

硫精礦、電解金等副產品，並提供熔煉和精煉的來料加工服務。



江西銅昨收報１６﹒７元，升３﹒２１％；預期市盈率９﹒７４倍，預期周息率１﹒２２％

。



＊業績好 價望好＊



江西銅業預期，今年中期純利介乎２９﹒９億至３２﹒１４億元人民幣，同比上漲介乎３至

３﹒３１倍；純利增長主因受惠於銅和硫酸等主要產品價格同比大升，推動業績增長。



大摩及美銀皆予江西銅目標價２０元，而高盛、花旗及瑞信的目標價則依次是１９﹒６元、

１８﹒７元及１７元。



昨午周線圖上，江西銅業股價雖見彈上，但保力加通道中軸卻曲線向下，會有隱憂；若以日

線圖中軸印證，它要企穩在１６﹒５元水平才較樂觀。



推介時，江銅約在１６﹒９８元水平，有興趣者可候１６﹒５元買入，短期阻力１７﹒３元

，目標同樣先看１７﹒３元，再上望１８元；短期支持在１６﹒１元，跌穿１６元止蝕。







《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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