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13/07/2021 08:20

鬥魚正式宣布終止與虎牙合併，美股插８﹒８％

　　《經濟通通訊社１３日專訊》鬥魚直播宣布終止與虎牙的合併協議。鬥魚董事會亦取消了在
合併完成前後派發６０００萬美元現金股息的計劃，而騰訊（００７００）從鬥魚創始人兼ＣＥ
Ｏ陳少傑的關聯公司購買鬥魚３７０萬股普通股的股權轉讓協議已經終止。
　　鬥魚表示，將遵守市場監管總局的決定，並將遵守所有監管要求，按照適用法律法規開展業
務，並履行社會責任。
　　美股鬥魚直播跌８﹒８１％，收報４﹒９７美元。（ｎｓ）

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