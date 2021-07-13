  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/07/2021 09:05

《專家之言－李偉傑》反彈先看２８０００點，待科網政策風險降溫

　　《專家之言》國務院常務會議上周三（７日）提出「適時運用降準（即下調存款準備金率）
等貨幣政策工具」後，上周五（９日）中國人民銀行宣布，本周四（１５日）下調金融機構存款
準備金率０﹒５個百分點。降準釋放長期資金約１萬億元人民幣，人行強調穩健貨幣政策取向沒
有改變。

＊人行降準暫紓壓，惟內地加緊監管科企＊
　　
　　降準消息短暫紓緩了中港兩地股市下跌壓力，但科技股憂慮依然未退，網信辦再發通報指滴
滴旗下「滴滴企業版」等２５款Ａｐｐ存在嚴重違法違規收集個人信息問題，通知應用商店下架
，加上就騰訊合併遊戲直播平台虎牙和鬥魚的建議，國家市場監管總局公布，根據《反壟斷法》
和《經營者集中審查暫行規定》，禁止虎牙與鬥魚合併，相信短期內大型科技股仍然觀望政策變
化以及執行力度，使投資者對相關板塊仍維持審慎態度，只要相關行業近期再無負面消息出現，
相信資金亦會願意進行博反彈操作，現階段惟有審慎行事。

＊觀望中美重磅數據，恆指２７０００見支持＊

　　本周中美亦有重磅經濟數據公布，本周二美國公布六月份ＣＰＩ，市場預期按月升幅減慢至
０﹒５％，按年上升４﹒９％，周五美國公布六月零售銷售數據，市場預料按月下跌０﹒４％，
預料相關數據對美國未來貨幣政策變化有一定指引作用。而內地本周四將公布第二季ＧＤＰ，在
今年首季內地ＧＤＰ快速增加１８﹒３％下，市場早前預料中國第二季ＧＤＰ在８％水平，加上
美股亦進入第二季業績公布期，外在因素及國內經濟數據將為大市帶來新方向。
　　港股方面上周基本上是「肥牛放題」，大部分的恆指牛證產品被回收，同時亦曾一度跌穿２
５０天平均線，低見２６８６２點水平，預料短線恆指在２６８００點至２７０００點水平見初
步支持，技術反彈目標初步先放在２８０００點水平，等待科網板塊政策風險降溫後才有望進行
新一輪突破，而資金投放喜好維持在政策正面驅動的內需股、汽車股及潔淨能源板塊身上。
《財經評論員　李偉傑》
（筆者為證監會持牌人，本人及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事12/07/2021
《神州經脈》中美轉戰南海問題　數據監管深市興奮　降準刺激交投
財經熱話12/07/2021
首創私有化　SOHO要約易手　內房股合理價比資產淨值折讓四成?
財經熱話12/07/2021
中興通訊發盈喜多家大行唱好 股價飆逾一成
財經熱話12/07/2021
【舜宇博唔博】出貨量跌大行降評級　惟見資金照掃入
市場動向12/07/2021
要想嚮港島置業? 其實有個好選擇
中國故事12/07/2021
【智能大會】世界人工智能大會在滬落幕　中小AI企業崛起
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet健康】賞BLACKMORES®天然維他命E潤膚霜

【立即報名】2021香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞Pacific Coffee咖啡禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金