《專家之言－李偉傑》反彈先看２８０００點，待科網政策風險降溫

《專家之言》國務院常務會議上周三（７日）提出「適時運用降準（即下調存款準備金率）

等貨幣政策工具」後，上周五（９日）中國人民銀行宣布，本周四（１５日）下調金融機構存款

準備金率０﹒５個百分點。降準釋放長期資金約１萬億元人民幣，人行強調穩健貨幣政策取向沒

有改變。



＊人行降準暫紓壓，惟內地加緊監管科企＊



降準消息短暫紓緩了中港兩地股市下跌壓力，但科技股憂慮依然未退，網信辦再發通報指滴

滴旗下「滴滴企業版」等２５款Ａｐｐ存在嚴重違法違規收集個人信息問題，通知應用商店下架

，加上就騰訊合併遊戲直播平台虎牙和鬥魚的建議，國家市場監管總局公布，根據《反壟斷法》

和《經營者集中審查暫行規定》，禁止虎牙與鬥魚合併，相信短期內大型科技股仍然觀望政策變

化以及執行力度，使投資者對相關板塊仍維持審慎態度，只要相關行業近期再無負面消息出現，

相信資金亦會願意進行博反彈操作，現階段惟有審慎行事。



＊觀望中美重磅數據，恆指２７０００見支持＊



本周中美亦有重磅經濟數據公布，本周二美國公布六月份ＣＰＩ，市場預期按月升幅減慢至

０﹒５％，按年上升４﹒９％，周五美國公布六月零售銷售數據，市場預料按月下跌０﹒４％，

預料相關數據對美國未來貨幣政策變化有一定指引作用。而內地本周四將公布第二季ＧＤＰ，在

今年首季內地ＧＤＰ快速增加１８﹒３％下，市場早前預料中國第二季ＧＤＰ在８％水平，加上

美股亦進入第二季業績公布期，外在因素及國內經濟數據將為大市帶來新方向。

港股方面上周基本上是「肥牛放題」，大部分的恆指牛證產品被回收，同時亦曾一度跌穿２

５０天平均線，低見２６８６２點水平，預料短線恆指在２６８００點至２７０００點水平見初

步支持，技術反彈目標初步先放在２８０００點水平，等待科網板塊政策風險降溫後才有望進行

新一輪突破，而資金投放喜好維持在政策正面驅動的內需股、汽車股及潔淨能源板塊身上。

《財經評論員 李偉傑》

（筆者為證監會持牌人，本人及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）



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