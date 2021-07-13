【光伏鋰電股飆升】新能源政策帶動，板塊續升，惟炒作空間有限

《經濟通通訊社記者羅鈞鴻１３日報道》工信部正研究政策推動光伏產業發展，加上新特能

源（０１７９９）發盈喜，料中期多賺６６０倍，消息刺激新能源、鋰電池板塊連日做好。股價

半日急飆近一成。專家認為，由於政策未有具體內容，料消息僅短暫利好股價。



＊新能源政策扶持、光伏股發盈喜＊



工信部透露，將會加快梳理太陽能光伏、新型儲能電池、重大終端應用等能源電子產業鏈，

研究及制定支持行業的政策。副司長徐文立特別點名鋰電池行業應透過標準和規範加強指引。

政策出台之時，新特能源昨晚發盈喜，預計上半年純利不少於１１﹒５億元人民幣，按年增長６

６０倍，盈利提升主因是上半年多晶矽產品銷量按年增加，而且銷售價格大幅增長，以及風電、

光伏自營電站規模及發電量增加所致。

光伏股發盈喜，加上中國能源政策支持，多隻光伏股半日做好。信義光能（００９６８）半

日升逾３％，為表現第三佳藍籌，升幅僅次騰訊（００７００）及阿里巴巴（０９９８８）。福

萊特玻璃（０６８６５）最多升逾４％，高見３４﹒４元，半日升２﹒９％。至於鋰電池股昨日

衝高後，升幅顯著放緩，比亞迪（０１２１１）及贛鋒鋰業（０１７７２）半日升幅不足１％。



＊熊麗萍：未有政策細節，炒作空間有限＊



駿達資產管理投資策略總監熊麗萍今日在《經濟通通訊社》早上財經直播節目《開市Ｇｏｏ

ｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》上表示，內地推動新能源發展是大趨勢，但由於具體政策仍未公布，故相

關股份的炒作空間有限，建議散戶可現價吼位食糊。



＊熊麗萍：偏好鋰電池業，首選比亞迪、贛鋒鋰業＊



光伏與鋰電池行業相比，熊麗萍較看好後者的前景，因為鋰電池作為新能源儲能裝機的核心

，政策扶持力度較大，尤其看好比亞迪和贛鋒鋰業。從股價而言，比亞迪受惠下半年新能源汽車

銷量上升，若市況氣氛配合，年內目標可訂在３００元。散戶可趁回調於２２０元附近買貨作中

線部署；若股份持續強勢，跟勢買入。贛鋒鋰業近期亦重拾強勢，下一步有望破頂，但由於昨日

裂口高開，料短線將回調補裂口，其後再展升勢。她建議散戶可於１３０元附近先買第一注。

至於光伏股，熊麗萍認為，在內地嚴控原材料價格的背景下，加上新能源政策扶持，從事生

產、銷售光伏玻璃的下游產業較為有利，首選福萊特玻璃（０６８６５），短期上望３６至３７

元水平。

