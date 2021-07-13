《盤後部署》仍需ＭＡＣＤ信號確認，港股企２８２００才考慮進場

《經濟通通訊社１３日專訊》隔晚美股造好，市場關注經濟數據及企業業績，今日亞洲股市

全面暢旺，本港股市走勢高開高走，其中內地科創板曾破頂，帶動本港科技股攀升，其中美團（

０３６９０）、騰訊（００７００）及阿里（０９９８８）曾漲近４％，為恆指貢獻逾２００點

，恆指曾一度重返二萬八關口，高見２８０５２點升５３７點，惟關口位突現阻力，午後維持逾

４００點升幅，最終恆指未能重返二萬八關，收報２７９６３，升４４８點或升１﹒６３％，主

板成交１５５７﹒００億元。國企指數報１０１１３，升１６７點或升１﹒６９％。恆生科技指

數報７６５９，升１４５點或升１﹒９４％。



＊恆指１４日現「交叉」信號，惟仍須待ＭＡＣＤ才可確認升勢＊



港股今日大幅抽升，市場認為是預先炒起內地央行放水「萬億」的先兆，雖然港股曾重返二

萬八關口，奈何頂部壓力存在，因此今日港股仍未能企穩二萬八收。技術分析上，恆指１４日Ｒ

ＳＩ的買入「交叉」已經形成，而ＭＡＣＤ雖然跌勢收窄，但未現確實買入信號，建議投資者觀

看美股企業財報及經濟數據才下定論，有貨投資者則繼續持有，無貨投資者建議繼續觀望，大市

可能要企穩２８２００點關才可考慮進場，相信科技股可能有炒作。（ｕｌ）

