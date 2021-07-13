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13/07/2021 17:49

《台股攻略－黃振宇》台股創新高後升幅收窄

　　《台股攻略》美股創新高，台股加權指數今日（１３日）高開，踏入電子股傳統旺季，指數
升超過２００點至１８０１８點創歷史新高，惟高位出現沽壓，加上傳統產業板塊疲弱，導致指
數一度倒跌，最終僅回升３３點，收１７８４８點，成交金額為６５６３億元（新台幣．下同）

　　板塊輪動強烈，今日資金湧入電子股，台積電收６０７元，升２﹒４％；聯電收５３﹒９元
，升１﹒３％；鴻海收１１６﹒５元，升１﹒３％；日月光投控及台達電升超過２％，華邦電升
９﹒３％，祥碩漲停，惟聯發科、聯詠、譜瑞─ＫＹ、力旺及矽力─ＫＹ均跌１％至２﹒７％。
傳統產業股成重災區，貨運三雄的陽明、長榮及萬海紛紛跌停，分別收１７６元、１６５元及
２５８﹒５元；散裝航運的裕民跌３﹒２％，慧洋─ＫＹ及新興跌超過７％；四維航、正德、榮
運及中航跌停，航空雙雄的華航及長榮航亦跌超過４％。至於鋼鐵板塊更全面下挫，中鋼收
３６﹒５元，跌３﹒７％；燁興、佳大、海光、允強及中鴻等跌超過８％，志聯、千興、彰源、
運錩、官田鋼、新鋼及聚亨跌停。歐美多國逐漸解封，汽車市場回暖，而車用電子強勁需求，相
關電子零件廠今日表現不俗，強茂升３﹒３％，欣銓升８﹒２％、凌通及愛普漲停。
　　台股創新高後，受傳統產業股份拖累大市升幅收窄，但市場資金重投電子板塊，預料電子類
股份將成大市挑戰１８０００點阻力的重要因素。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
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