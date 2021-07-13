《窩輪豪情－梁業豪》有望演變為短期反彈，為你釐訂套利策略

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為必需性消費業

、資訊科技業與非必需性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的

股票現為港鐵（０００６６）、農夫山泉（０９６３３）與新地（０００１６），可用作買入其

相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股

票，則宜首選建設銀行（００９３９）、京東物流（０２６１８）與工商銀行（０１３９８）。

經過一個交易日的整固後，港股喜見繼續其超短期反彈，恆指期貨已升抵２７９７６，

２７９８０為當前即市好淡分水嶺。鑑於小時圖形勢維持全面向好，超短期反彈是有可能演變成

為短期反彈的。自上月２８日高位２９３３３起跌幅的０﹒３８２倍反彈水平２７８０４已經到

達，好友的下站進攻目標應為０﹒５倍╱０﹒６１８倍反彈目標２８０９６╱２８３８８。若見

價位抵２８０９６附近，短線投機者宜將止賺位大幅上移，然後才看２８３８８。此外，若見價

位升近２８３８８時，圖表訊號轉弱，便應開始分批平舊倉套利，並進一步上移賺位，以防市況

突然掉頭急挫。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

