《談國論企－黎偉成》審企上市保國家數據安全防外盜

《談國論企》中國國家互聯網信息辦公室於２０２１年７月１０日發布《網絡安全審查辦法

（修訂草案徵求意見稿）》（下稱《徵求意見》），重點把中國證監會新增為國家網絡安全審查

工作機制管理機構成員，並針對境外上市企業尤其是互聯網平台而進一步收緊網絡安全的審查，

強調「國外上市後關鍵信息基礎設施，核心數據、重要數據或大量個人信息被國外政府影響、控

制、惡意利用的風險」，乃及時和必需之舉。須防美打信息網絡戰攬炒也。



＊防核心數據重要數據個人信息被外國惡意利用＊



最惹人注目的，是《徵求意見》提到網絡安全審查重點考慮的７個方面因素，包括原有「產

品和服務」、新增「核心數據、重要數據或大量個人信息被竊取、洩露、毀損以及非法利用或出

境的風險」，和「國外上市後關鍵信息基礎設施，核心數據、重要數據或大量個人信息被國外政

府影響、控制、惡意利用的風險」。

我一直指出，美國是無法無天地對世界各竊聽和盜取資料的劣棍，連德國總理默克爾等盟友

也不放過，而混世魔王特朗普更在無根無據情況底下憑空捏造「安全指控」，惡狠狠地要其盟友

不採用中國華為的５Ｇ設備、技術，實際可以作出反面「教材」，故作為美帝國霸權主義者「頭

號敵人」之中國，也就不得不要作好網絡、信息等許許多多方面的防禦，以免受到美帝擴大狙擊

、攬炒範圍，故中國在２０２０年６月起正式實施的《網絡安全審查辦法》，要求關鍵信息基礎

設施運營採購產品和服務，可能影響國家安全的，應進行網絡安全審查。

但《網絡安全審查辦法》是不足以防控，因這很主要是「固內」之法，但中國的企業要隨著

經濟走出去，不僅業務、投資向外發展，甚至在以上市ＩＰＯ為主集資，更要在以紐約為主的金

融市場進行，故「防外」侵襲，以堵塞由外力導致的結構性的金融經濟風險漏洞，很有必要，是

為《網絡安全審查辦法（修訂草案徵求意見稿）》，把中國證監會加入國家網絡安全審查工作機

制管理機構的重要因由。

（Ｉ）證監會在國家網絡安全審查工作機制管理機構的分工，是審批企業上市，而此番的特

定工作就是要對網絡等企業在海外的上市審批。滴滴出行、運滿滿、貨車幫、ＢＯＳＳ直聘四家

互聯網平台在６月份於美上市，已受到當局所啟動網絡安全審查，其中滴滴更因嚴重違法違規收

入和使用個人信息而要下架ＡＰＰ，是之為事後的追究，而中證監今後將會在事前的審查，確保

網絡安全無甚問題的企業，才可以申請海外上市。此可見政府嚴肅和高調處理和解決現存問題。

至於（ＩＩ）該管理機構原有的１２個成員，為：國家網信辦、國家發改委、工信部、國安

部、財政部、商務部、央行、國家市場監管總局、國家廣播電視總局、國家保密局、國家密碼管

理局等，是之為「固內」的機構群體，惹人注目的當然是此中包括國安部、國家保密局、國家密

碼管理局等，都是確保網絡信息安全的機構。



＊料中證監會全面檢討評審赴外上市新舊科企＊



再看《徵求意見》，重點有好幾個方面，包括（一）擴大了網絡安全審查對象範圍：原有「

關鍵信息基礎設施運營採購網絡產品和服務」，而新增「數據處理者開展數據處理活動」影響或

可能影響國家安全的，應當「按照本辦法進行網絡安全審查」，我看數據處理的重要性，遠較產

品與服務的「原始」性式業務更有敏感性和嚴重性。

由是（二）第六條：「掌握超過１００萬用戶個人信息的運營者赴國外上市，必須向網絡安

全審查辦公室申報網絡安全審查」，所要審查的赴外上市機構規模當大於《徵求意見》所指的

１００萬用戶，即大多數互聯網平台都面對此項監管審查。此舉不僅止於新赴外申請上市ＩＰＯ

的企業，原有在外掛牌的企業亦得再查，因所指的「運營者赴外上市」，未有指「新」或「舊」

，而是「赴外」，具全面性的意義。

（三）第八條：（１）運營者申報網絡安全審查需要提交材料，新增「擬提交的ＩＰＯ材料

」，擬上市企業的招股書等申報材料需先接受網絡安全審查。（２）網絡安全審查重點評估除「

採購活動」，新增「數據處理活動以及國外上市」可能帶來的國家安全風險

中共中央辦公廳、國務院辦公廳於２０２１年７月６日印發《關於依法從嚴打擊證券違法活

動的意見》（下稱《意見》），強調要堅持市場化、法治化的同時，要更加建全證券執法司法體

制，以明顯改善資本市場秩序，而從嚴打擊證券違法活動，特別是會加強跨境監管執法司法協作

。中國積極主動加強和完善以證券為主的資本市場法律與運作基礎，不僅有利整體國民經濟保持

長期穩中有進發展，更能盡量減低和避免外來衝擊。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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