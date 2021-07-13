  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/07/2021 14:31

《異動股》英央行取消派息限制，匯控彈逾３％，渣打升２％

　　《經濟通通訊社１３日專訊》市場消息指，英國央行宣布取消銀行的派息限制。英國大型銀
行將可以向股東增加派息，此前英國央行取消了在疫情最嚴重時期為確保銀行抵禦嚴重損失而設
置的限制。英國央行周二表示，將全面取消對匯豐、巴克萊、渣打及其他大型銀行今年派息的限
制。英國央行的結論是，銀行業現在有足夠的資本來按照各自意願恢復派息。根據公告，英國央
行的審慎監管局得出結論，之前要求銀行董事會確定與２０２０年全年業績相關聯的適宜派息水
平，這項非常規限制不再有必要。
　　匯控（００００５）現價升３﹒３％，報４５﹒３５元，盤中高見４５﹒６元。以現價計，
該股暫連升２日，累計升幅４﹒１３％。該股成交約１４４２萬股，涉資６﹒４８億元，主動買
盤６４％。
　　渣打（０２８８８）升２﹒４８％，報４９﹒５元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅
３﹒６６％。
　　現時，恆生指數報２７９９９點，升４８４點或升１﹒７６％，主板成交１１７７﹒０５億
元。國企指數報１０１１８點，升１７２點或升１﹒７３％。恆生科技指數報７６６６點，升
１５２點或升２﹒０３％。
　　即月期指新報２７９６１點，升４３０點，低水３９點。即月國指期貨報１００９８點，升
１３８點，低水２０點。即月科指期貨新報７６４９點，升１２０點，７１４３張。
　　上證綜合指數報３５６３點，升１５點或升０﹒４５％，成交４５３４﹒６４億元人民幣。
　　深證成份指數報１５１８４點，升２３點或升０﹒１５％，成交６２１０﹒１７億元人民幣
。（ｋｓ）

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話13/07/2021
【光伏鋰電股飆升】新能源政策帶動 板塊續升 惟炒作空間有限
財經熱話13/07/2021
快手受騰訊併購搜狗獲放行消息刺激 股價飆近一成
財經熱話13/07/2021
市監局突開綠燈批准併購搜狗　QQ急升半成突破十天線
香港政情13/07/2021
【選舉改革】林鄭：區議員自動辭職不能控制　法律不能形同虛設
開市Good Morning13/07/2021
熊麗萍：騰訊監管風險未止　短期先望550元
中國故事12/07/2021
《神州經脈》中美轉戰南海問題　數據監管深市興奮　降準刺激交投
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet健康】賞BLACKMORES®天然維他命E潤膚霜

【立即報名】2021香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞Pacific Coffee咖啡禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金