《異動股》英央行取消派息限制，匯控彈逾３％，渣打升２％

《經濟通通訊社１３日專訊》市場消息指，英國央行宣布取消銀行的派息限制。英國大型銀

行將可以向股東增加派息，此前英國央行取消了在疫情最嚴重時期為確保銀行抵禦嚴重損失而設

置的限制。英國央行周二表示，將全面取消對匯豐、巴克萊、渣打及其他大型銀行今年派息的限

制。英國央行的結論是，銀行業現在有足夠的資本來按照各自意願恢復派息。根據公告，英國央

行的審慎監管局得出結論，之前要求銀行董事會確定與２０２０年全年業績相關聯的適宜派息水

平，這項非常規限制不再有必要。

匯控（００００５）現價升３﹒３％，報４５﹒３５元，盤中高見４５﹒６元。以現價計，

該股暫連升２日，累計升幅４﹒１３％。該股成交約１４４２萬股，涉資６﹒４８億元，主動買

盤６４％。

渣打（０２８８８）升２﹒４８％，報４９﹒５元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅

３﹒６６％。

現時，恆生指數報２７９９９點，升４８４點或升１﹒７６％，主板成交１１７７﹒０５億

元。國企指數報１０１１８點，升１７２點或升１﹒７３％。恆生科技指數報７６６６點，升

１５２點或升２﹒０３％。

即月期指新報２７９６１點，升４３０點，低水３９點。即月國指期貨報１００９８點，升

１３８點，低水２０點。即月科指期貨新報７６４９點，升１２０點，７１４３張。

上證綜合指數報３５６３點，升１５點或升０﹒４５％，成交４５３４﹒６４億元人民幣。

深證成份指數報１５１８４點，升２３點或升０﹒１５％，成交６２１０﹒１７億元人民幣

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