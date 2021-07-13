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13/07/2021 10:55

【新冠肺炎】海關：鹽田港區操作恢復，沒因疫情監管造成貨物滯港

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》海關總署新聞發言人李魁文在發布會表示
，５月下旬，廣州、深圳等地發生局部疫情，部分港口出現不同程度地擁堵。從各方反饋情況來
看，此次港口擁堵對部分企業的交貨、收貨產生了一定的影響，相關航線的運價也出現了一定的
波動。隨著相關地區疫情防控形勢好轉，目前港口通行能力正逐步恢復。６月２４日，鹽田港區
整體操作全面恢復，所有泊位基本恢復正常作業。同時，其他港口也正全面恢復整體操作。
　　他表示，針對部分港口的擁堵情況，海關總署迅速採取措施，在嚴格落實口岸疫情防控工作
要求的基礎上，調配人力充實一線監管，切實保障進出口貨物通關效率。比如，深圳海關創新物
流模式，加快港口間船舶、集裝箱的調撥，並通過優化查驗模式、延長提前申報運抵時限、靈活
運用通關一體化模式辦理通關手續等一系列措施，切實提高通關效率，加快疏港，緩解深圳地區
港口運行壓力。廣州海關聯合地方相關部門啓動了應急預案，推動關區內港口聯動，加強通關時
效監控，優化監管資源，加快查驗監管作業，加速貨物通關。目前，南方各主要港口海運出口貨
物平均１小時即可辦結全部海關手續，沒有因海關監管原因造成貨物積壓滯港的現象。

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