  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/07/2021 17:23

【加碼調控】樓市調控措施下，二季度上海消費者購房意願增強

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１３日上海專電》上海財經大學應用統計研究中心最新發布
的調查報告顯示，二季度上海市消費者信心指數為１２１﹒８點，環比上升０﹒９點，同比上升
１﹒７點，反映了消費者對上海市經濟的滿意度穩步上升。
　　分項指數中，收入評價指數１２１﹒５點，環比上升１點，同比大幅提高了１４﹒３點，說
明相對於去年疫情剛剛穩定的階段，消費者對收入的滿意度快速提升；就業評價指數１２０點，
是近一年的較高點位，顯示消費者認為就業形勢也在逐步恢復。
　　二季度消費者買房時機指數環比同比皆上漲，達到了８４﹒１點，是調查以來的最高點，顯
示在上海市一系列的調控政策下，消費者的購房意願逐漸增強；買車時機指數為９６﹒５點，環
比下降４﹒３點，同比下降１４﹒４點，低於中性值１００，體現了消費者謹慎購買的心理。
　　在預期方面，消費者收入預期指數為１２６﹒１點，相對一季度下降了２﹒９點，同比上漲
４﹒６點；消費者買房時機預期指數８７﹒３點，環比上漲８﹒７點，同比略升０﹒２點；買車
時機預期指數為９７﹒４點，較一季度下降了３﹒９點，同比下降２２﹒６點，買車時機評價和
預期指數同比均大幅下降，可能是與上海車牌的一照難求以及相關的限定政策有關。

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事13/07/2021
《神州經脈》6月貿易數據勝預期　首遭創指超越滬指仍收升
財經熱話13/07/2021
英倫銀行取消派息限制　匯控應聲向上突破
財經熱話13/07/2021
《蘋果Phone潮》蘋果新機料再引炒作 舜宇仍有爆升空間?
財經熱話13/07/2021
【光伏鋰電股飆升】新能源政策帶動 板塊續升 惟炒作空間有限
財經熱話13/07/2021
快手受騰訊併購搜狗獲放行消息刺激 股價飆近一成
財經熱話13/07/2021
市監局突開綠燈批准併購搜狗　QQ急升半成突破十天線
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet健康】賞BLACKMORES®天然維他命E潤膚霜

【立即報名】2021香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞Pacific Coffee咖啡禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金