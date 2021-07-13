【加碼調控】樓市調控措施下，二季度上海消費者購房意願增強

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１３日上海專電》上海財經大學應用統計研究中心最新發布

的調查報告顯示，二季度上海市消費者信心指數為１２１﹒８點，環比上升０﹒９點，同比上升

１﹒７點，反映了消費者對上海市經濟的滿意度穩步上升。

分項指數中，收入評價指數１２１﹒５點，環比上升１點，同比大幅提高了１４﹒３點，說

明相對於去年疫情剛剛穩定的階段，消費者對收入的滿意度快速提升；就業評價指數１２０點，

是近一年的較高點位，顯示消費者認為就業形勢也在逐步恢復。

二季度消費者買房時機指數環比同比皆上漲，達到了８４﹒１點，是調查以來的最高點，顯

示在上海市一系列的調控政策下，消費者的購房意願逐漸增強；買車時機指數為９６﹒５點，環

比下降４﹒３點，同比下降１４﹒４點，低於中性值１００，體現了消費者謹慎購買的心理。

在預期方面，消費者收入預期指數為１２６﹒１點，相對一季度下降了２﹒９點，同比上漲

４﹒６點；消費者買房時機預期指數８７﹒３點，環比上漲８﹒７點，同比略升０﹒２點；買車

時機預期指數為９７﹒４點，較一季度下降了３﹒９點，同比下降２２﹒６點，買車時機評價和

預期指數同比均大幅下降，可能是與上海車牌的一照難求以及相關的限定政策有關。

