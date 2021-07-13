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13/07/2021 17:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入３０﹒７億人幣，買美團沽金山

　　《經濟通通訊社１３日專訊》恆指高開１７８點，報２７６９４點。最多升５３７點報
２８０５２點，最少升９７點報２７６１２點。恆指收報２７９６３點，升４４８點或
１﹒６３％。
　　按額度計算，北水全日淨流入３０﹒７億元人民幣，增加１１０﹒４％。北水淨買入最多的
個股依次是美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）、贛鋒鋰業（０１７７２）；淨賣出
最多的依次是金山軟件（二百）（０３８８８）、中國海洋石油（００８８３）、東岳集團
（００１８９）。
　　主板成交１５５７億元增加０﹒７％。其中港股通成交３９４﹒１億元，佔總成交
２５﹒３％。

＊北水轉向騰訊止血＊

　　美團升３﹒４４％報２９５元，北水淨買入１０﹒２億元。國家市場監管總局公布７月５日
至７月１２日無條件批准經營者集中案件列表，其中包括騰訊控股有限公司收購搜狗公司股權。
騰訊和搜狗去年達成私有化協議，以每股ＡＤＳ（美國存托股）９美元收購搜狗全部已發行普通
股。交易完成後，搜狗將成為騰訊間接全資子公司，並從紐約證劵交易所退市。騰訊控股升３﹒
９３％報５５５﹒５元，北水淨買入７﹒９億元。
　　贛鋒鋰業跌０﹒２８％報１４２﹒９元，北水淨買入２﹒８億元。金山軟件（二百）升２﹒
７５％報４４﹒８元，北水淨賣出１﹒８億元。中國海洋石油升０﹒２４％報８﹒３９元，北水
淨賣出１﹒７億元。東岳集團跌６﹒６７％報１０﹒０８元，北水淨賣出１﹒１億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　美團　　　　　　（０３６９０）　　　　　１０﹒２０
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　　７﹒８７
　　贛鋒鋰業　　　　（０１７７２）　　　　　　２﹒７８
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　　２﹒６５
　　吉利汽車　　　　（００１７５）　　　　　　２﹒４３

　　淨沽出最多港股：
　　金山軟件（二百）（０３８８８）　　　　　－１﹒８０
　　中國海洋石油　　（００８８３）　　　　　－１﹒６８
　　東岳集團　　　　（００１８９）　　　　　－１﹒０５
　　舜宇光學科技　　（０２３８２）　　　　　－０﹒９３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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