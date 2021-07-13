【北水炒Ｄ乜】淨流入３０﹒７億人幣，買美團沽金山

《經濟通通訊社１３日專訊》恆指高開１７８點，報２７６９４點。最多升５３７點報

２８０５２點，最少升９７點報２７６１２點。恆指收報２７９６３點，升４４８點或

１﹒６３％。

按額度計算，北水全日淨流入３０﹒７億元人民幣，增加１１０﹒４％。北水淨買入最多的

個股依次是美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）、贛鋒鋰業（０１７７２）；淨賣出

最多的依次是金山軟件（二百）（０３８８８）、中國海洋石油（００８８３）、東岳集團

（００１８９）。

主板成交１５５７億元增加０﹒７％。其中港股通成交３９４﹒１億元，佔總成交

２５﹒３％。



＊北水轉向騰訊止血＊



美團升３﹒４４％報２９５元，北水淨買入１０﹒２億元。國家市場監管總局公布７月５日

至７月１２日無條件批准經營者集中案件列表，其中包括騰訊控股有限公司收購搜狗公司股權。

騰訊和搜狗去年達成私有化協議，以每股ＡＤＳ（美國存托股）９美元收購搜狗全部已發行普通

股。交易完成後，搜狗將成為騰訊間接全資子公司，並從紐約證劵交易所退市。騰訊控股升３﹒

９３％報５５５﹒５元，北水淨買入７﹒９億元。

贛鋒鋰業跌０﹒２８％報１４２﹒９元，北水淨買入２﹒８億元。金山軟件（二百）升２﹒

７５％報４４﹒８元，北水淨賣出１﹒８億元。中國海洋石油升０﹒２４％報８﹒３９元，北水

淨賣出１﹒７億元。東岳集團跌６﹒６７％報１０﹒０８元，北水淨賣出１﹒１億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

美團 （０３６９０） １０﹒２０

騰訊控股 （００７００） ７﹒８７

贛鋒鋰業 （０１７７２） ２﹒７８

小米集團 （０１８１０） ２﹒６５

吉利汽車 （００１７５） ２﹒４３



淨沽出最多港股：

金山軟件（二百）（０３８８８） －１﹒８０

中國海洋石油 （００８８３） －１﹒６８

東岳集團 （００１８９） －１﹒０５

舜宇光學科技 （０２３８２） －０﹒９３

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