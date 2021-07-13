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即市新聞

13/07/2021 15:38

《美元走勢－羅明立》美元有望衝擊年內高位，留意今晚美國ＣＰＩ

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒４５　　　１１０﹒２５　　　１１０﹒３６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８７５　　　１﹒１８５１　　　１﹒１８５７
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３９０５　　　１﹒３８６４　　　１﹒３８７４
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１５５　　　０﹒９１３６　　　０﹒９１５２
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６７１　　　７﹒７６５２　　　７﹒７６５９
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》隨著變種新冠病毒在全球範圍內的蔓延，各國政府或將出台新一輪的社交限制
措施，市場對於全球經濟復甦的前景變得謹慎，主要經濟體開始陸續放鬆貨幣政策。繼上周澳洲
央行加碼ＱＥ後，中國人民銀行也定於在７月１５日起下調存款準備金率０﹒５％，也是１年多
以來首次下調。同時在周末，歐洲央行行長拉加德意外表示，下周貨幣政策即將有新的調整，前
瞻指引需要被重新考慮，明年或有最新寬鬆政策推出。
　　備受關注的美國６月份ＣＰＩ數據將於今晚（１３日）出爐。鑑於美國早幾個月的通脹持續
高企，市場對於６月ＣＰＩ依然看高，即使較上月略為回落，但仍可能處於１３年來的高位。但
美聯儲顯然不希望市場對通脹預期過高，頻繁出口術降溫。紐約聯儲主席威廉姆斯周一
（１２日）表示，現在縮減ＱＥ的時機未到，美聯儲希望就業市場的改善相對疫情之前有實質性
進展。但隨著各國貨幣政策再度放鬆，市場將繼續追捧美元，非美貨幣難有上揚動力。美元指數
暫時看或已企穩，有機會再度上揚，並衝擊年內高位。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１８９０　　　１﹒１７５０　　　１﹒１９３０
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒３９００　　　１﹒３７５０　　　１﹒３９５０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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