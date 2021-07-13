《美元走勢－羅明立》美元有望衝擊年內高位，留意今晚美國ＣＰＩ

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １１０﹒４５ １１０﹒２５ １１０﹒３６

歐元╱美元 １﹒１８７５ １﹒１８５１ １﹒１８５７

英鎊╱美元 １﹒３９０５ １﹒３８６４ １﹒３８７４

美元╱瑞郎 ０﹒９１５５ ０﹒９１３６ ０﹒９１５２

美元╱港元 ７﹒７６７１ ７﹒７６５２ ７﹒７６５９

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《美元走勢》隨著變種新冠病毒在全球範圍內的蔓延，各國政府或將出台新一輪的社交限制

措施，市場對於全球經濟復甦的前景變得謹慎，主要經濟體開始陸續放鬆貨幣政策。繼上周澳洲

央行加碼ＱＥ後，中國人民銀行也定於在７月１５日起下調存款準備金率０﹒５％，也是１年多

以來首次下調。同時在周末，歐洲央行行長拉加德意外表示，下周貨幣政策即將有新的調整，前

瞻指引需要被重新考慮，明年或有最新寬鬆政策推出。

備受關注的美國６月份ＣＰＩ數據將於今晚（１３日）出爐。鑑於美國早幾個月的通脹持續

高企，市場對於６月ＣＰＩ依然看高，即使較上月略為回落，但仍可能處於１３年來的高位。但

美聯儲顯然不希望市場對通脹預期過高，頻繁出口術降溫。紐約聯儲主席威廉姆斯周一

（１２日）表示，現在縮減ＱＥ的時機未到，美聯儲希望就業市場的改善相對疫情之前有實質性

進展。但隨著各國貨幣政策再度放鬆，市場將繼續追捧美元，非美貨幣難有上揚動力。美元指數

暫時看或已企穩，有機會再度上揚，並衝擊年內高位。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１８９０ １﹒１７５０ １﹒１９３０

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒３９００ １﹒３７５０ １﹒３９５０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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