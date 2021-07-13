周大福首財季港澳同店銷售按年升１﹒１倍，內地升４２﹒８％

《經濟通通訊社１３日專訊》周大福（０１９２９）公布，截至今年６月底止第一季度的零

售值較去年同期增長６９﹒８％。其中，香港、澳門及其他市場零售值按年增長７６﹒２％，佔

集團零售值的１０﹒９％；而內地零售值增長６９﹒１％，佔集團零售值的８９﹒１％。

第一季度，港澳地區的同店銷售按年增長１１０﹒４％，而內地市場同店銷售增長

４２﹒８％。



＊澳門受惠通關同店銷售急增逾１６倍＊



集團表示，儘管內地與香港的主要過境口岸仍然關閉，香港及澳門的同店銷售表現持續復甦

。此乃受惠於本地消費需求有所改善及低基數效應。季內香港的同店銷售增長為４９﹒６％，而

澳門則由於過境口岸重開後遊客消費有所反彈，同店銷售錄得１６０２﹒２％的增長。

按產品劃分，珠寶鑲嵌、鉑金及Ｋ金首飾的的同店銷售，港澳市場按年增長６５﹒１％，內

地增２﹒７％；而港澳市場黃金首飾及產品同店銷售增長１６３﹒７％，內地增６５﹒５％。

季內，集團於內地淨開設２５９個零售點，包括淨開設２３９個周大福珠寶零售點（當中淨

關閉２個直營店及淨開設２４１個加盟店）。

另外，季內，於香港、澳門及其他市場，集團關閉了一個位於香港的周大福珠寶零售點，並

淨開設一個位於台灣的ＨＥＡＲＴＳ ＯＮ ＦＩＲＥ零售點。（ａｃ）

