  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/07/2021 16:58

周大福首財季港澳同店銷售按年升１﹒１倍，內地升４２﹒８％

　　《經濟通通訊社１３日專訊》周大福（０１９２９）公布，截至今年６月底止第一季度的零
售值較去年同期增長６９﹒８％。其中，香港、澳門及其他市場零售值按年增長７６﹒２％，佔
集團零售值的１０﹒９％；而內地零售值增長６９﹒１％，佔集團零售值的８９﹒１％。
　　第一季度，港澳地區的同店銷售按年增長１１０﹒４％，而內地市場同店銷售增長
４２﹒８％。

＊澳門受惠通關同店銷售急增逾１６倍＊

　　集團表示，儘管內地與香港的主要過境口岸仍然關閉，香港及澳門的同店銷售表現持續復甦
。此乃受惠於本地消費需求有所改善及低基數效應。季內香港的同店銷售增長為４９﹒６％，而
澳門則由於過境口岸重開後遊客消費有所反彈，同店銷售錄得１６０２﹒２％的增長。
　　按產品劃分，珠寶鑲嵌、鉑金及Ｋ金首飾的的同店銷售，港澳市場按年增長６５﹒１％，內
地增２﹒７％；而港澳市場黃金首飾及產品同店銷售增長１６３﹒７％，內地增６５﹒５％。
　　季內，集團於內地淨開設２５９個零售點，包括淨開設２３９個周大福珠寶零售點（當中淨
關閉２個直營店及淨開設２４１個加盟店）。
　　另外，季內，於香港、澳門及其他市場，集團關閉了一個位於香港的周大福珠寶零售點，並
淨開設一個位於台灣的ＨＥＡＲＴＳ　ＯＮ　ＦＩＲＥ零售點。（ａｃ）

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事13/07/2021
《神州經脈》6月貿易數據勝預期　首遭創指超越滬指仍收升
財經熱話13/07/2021
英倫銀行取消派息限制　匯控應聲向上突破
財經熱話13/07/2021
《蘋果Phone潮》蘋果新機料再引炒作 舜宇仍有爆升空間?
財經熱話13/07/2021
【光伏鋰電股飆升】新能源政策帶動 板塊續升 惟炒作空間有限
財經熱話13/07/2021
快手受騰訊併購搜狗獲放行消息刺激 股價飆近一成
財經熱話13/07/2021
市監局突開綠燈批准併購搜狗　QQ急升半成突破十天線
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet健康】賞BLACKMORES®天然維他命E潤膚霜

【立即報名】2021香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞Pacific Coffee咖啡禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金