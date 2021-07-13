《新股上市》傳貨拉拉擬改到香港上市，集資規模約１０億美元

《經濟通通訊社１３日專訊》據《彭博》引述知情人士報道，網約貨車平台「貨拉拉」正在
考慮將首次公開募股（ＩＰＯ）地點從美國改往香港，規模達１０億美元（約７８億港元）。
報道指，貨拉拉擔心中國監管機構提出的新規則帶來的不確定性，正在權衡改變上市地點。
知情人士強調，貨拉拉正在考慮階段，最後仍可能決定繼續在美國進行ＩＰＯ。
貨拉拉方面表示，公司繼續關注資本市場，但沒有具體的ＩＰＯ時間表和地點。（ａｃ）
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