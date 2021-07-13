  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/07/2021 16:32

【新冠疫苗】外展隊為宏利香港３８０名員工及代理人接種疫苗

　　《經濟通通訊社１３日專訊》公務員事務局局長聶德權今日到觀塘宏利大樓，與宏利香港首
席行政總監戴明鈞，一起視察該企業約３８０名員工及代理人透過政府外展服務接種復必泰疫苗
的情況。
　　聶德權表示，對於前線銷售人員而言，無論是推廣保險產品、強積金產品或投資基金，都需
要面對客戶，與客戶接觸，因此接種新冠疫苗是十分重要。（ｃｌ）

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事13/07/2021
《神州經脈》6月貿易數據勝預期　首遭創指超越滬指仍收升
財經熱話13/07/2021
英倫銀行取消派息限制　匯控應聲向上突破
財經熱話13/07/2021
《蘋果Phone潮》蘋果新機料再引炒作 舜宇仍有爆升空間?
財經熱話13/07/2021
【光伏鋰電股飆升】新能源政策帶動 板塊續升 惟炒作空間有限
財經熱話13/07/2021
快手受騰訊併購搜狗獲放行消息刺激 股價飆近一成
財經熱話13/07/2021
市監局突開綠燈批准併購搜狗　QQ急升半成突破十天線
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet健康】賞BLACKMORES®天然維他命E潤膚霜

【立即報名】2021香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞Pacific Coffee咖啡禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金