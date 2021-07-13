【新冠疫苗】外展隊為宏利香港３８０名員工及代理人接種疫苗

《經濟通通訊社１３日專訊》公務員事務局局長聶德權今日到觀塘宏利大樓，與宏利香港首

席行政總監戴明鈞，一起視察該企業約３８０名員工及代理人透過政府外展服務接種復必泰疫苗

的情況。

聶德權表示，對於前線銷售人員而言，無論是推廣保險產品、強積金產品或投資基金，都需

要面對客戶，與客戶接觸，因此接種新冠疫苗是十分重要。（ｃｌ）

