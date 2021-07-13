《小傳日記》科技佬齊飛上！快手（１０２４）穿底後竟快手彈高！

《小傳日記》早前有關人行全面降準嘅消息雖然尋日幫唔到魚缸大升，但隔晚美股指數同今

日Ａ股似乎都有唔錯表現！香江魚缸今朝開始大力升上，其中科指表現更加可以領跑大市！睇到

今日ＡＴＭＸＪ都齊齊反彈，應該唔少好友都落場炒番兩轉！今朝焦點落喺快手（０１０２４）

身上，今朝快手雖然受同系公司字節跳動無限期擱置海外上市計劃嘅消息拖累，曾經跌到上市以

來最低嘅１４５銀，不過之後竟然快手反彈，更可領跑科指佬！



＊傳字節跳動擬無限期擱置海外上市計劃＊



《華爾街日報》報道話，短視頻平台抖音母企字節跳動因應中央要求公司集中處理數據安全

風險，擬無限期擱置海外上市計劃。有知情人士就話，字節跳動原本計劃將所有或部份業務喺香

港或美國上市。舊年１２月字節跳動融資估值就達到１８００億美元。不過創始人張一鳴同網絡

安全監管機構會晤時，就被告知公司須重點解決數據安全風險同其他問題，隨後張一鳴就喺３月

決定擱置潛在ＩＰＯ計劃。



＊快手反彈或為沽蟹貨時機，建議主要關注ＡＴＭＸＪ＊



睇番公仔圖，快手之前其實已經造咗十連陰，今日穿底後彈一彈，或者吸引到市場關注佢之

後再回彈，短線投資者或者可以小注試博反彈，不過要留意快手之前累積跌幅比較大，基本之前

買咗貨嘅都已經蟹哂，所以唔排除有貨嘅股友會趁反彈沽貨，變相短、中線股價上升阻力會比較

大。或者大家可以先觀望一下科技股係咪開始真正反彈先，建議主要關注同部署大隻科技股ＡＴ

ＭＸＪ，至於快手，大家要買嘅就當小注玩下算！



表列十大升幅科指股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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快手 （０１０２４） １６２﹒９０元 升８﹒９６％

美團 （０３６９０） ２９７﹒４０元 升４﹒２８％

百度 （０９８８８） １８１﹒７０元 升３﹒８３％

騰訊 （００７００） ５５５﹒５０元 升３﹒９３％

阿里 （０９９８８） ２０４﹒４０元 升３﹒５５％



京東集團（０９６１８） ２８９﹒４０元 升２﹒８４％

海爾智家（０６６９０） ２８﹒４５元 升２﹒５２％

網易 （０９９９９） １７３元 升２﹒３１％

京東健康（０６６１８） １０５﹒４０元 升２﹒１３％

金軟 （０３８８８） ４４﹒４５元 升１﹒９５％

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＊截至早上１１時正股價表現



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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