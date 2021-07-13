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13/07/2021 10:55

《真知灼見－溫灼培》歐央行寬鬆政策未見拖累歐元

　　《真知灼見》歐央行行長拉加德周一（１２日）指，於下周四（２２日）議息會上，該行將
會提出新的貨幣政策指引。目的是要告訴市場其對推升通脹的決心。現市場估計，歐央行目前的
１﹒８５萬億歐元緊急抗疫購債計劃（ＰＥＰＰ）將最低限度也會維持到明年３月底，更不排除
有延長可能。回憶於上周，歐央行才剛把其通脹目標調升至２％水平，並表示會容許區內通脹短
暫超越這目標。拉加德的前後舉動，其意向相信已是明顯不了，就是要維持寬鬆貨幣政策以協助
經濟復甦。
　　
　　歐央行在貨幣政策上雖不及聯儲局鷹派，但上述消息流出後卻未見美元有顯著上升能力。相
信市場的盤算是這樣。面對不斷變種的新冠病毒於全球肆虐，市場開始擔心環球經濟活動要回復
到疫前水平可能還需要一段日子。由於環球經濟是以環扣環的緊扣一起，當經濟強如中國，上周
也要宣布降準５０個基點，現在歐央行又有可能延長買債規模，難道美國真的可以不受影響，於
今年８月╱９月便定下今年減買債時間表，甚至於２０２３年執行加息？相信正因市場不太相信
聯儲局有盡快收緊貨幣政策能力，解釋了為何就是本周一歐央行似有意保持寬鬆貨幣政策也未見
拖低歐元匯價原因。　《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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