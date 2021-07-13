《匯海澤言－葉澤恆》留意美國通脹數據，人行降準非大水漫灌

《匯海澤言》美匯指數經過上星期的先升後回走勢後，本星期初段在９２邊緣水平整固。投

資者目前正觀望今明兩日，美國將公布的ＣＰＩ及ＰＰＩ數據。疫情帶來的供應鏈及勞動市場問

題，正促使美國通脹上升。假若數據仍較市場預期為高，可能反映美國通脹未必可以於短期內回

落，將令聯儲局需要認真看待通脹上升的問題，對美元匯價較為有利。另外，聯儲局主席鮑威爾

將出席國會聽證會，可能需要面對議員對通脹問題的質問。



＊人行全面降準非大水漫灌＊



人行上周宣布全面降準，對市場帶來一些驚訝。但由於本星期有４０００億元ＭＬＦ到期、

開始踏入交稅季節，與及政府可能增加發債，都可能抽走市場的流動性。因此，實施投入市場的

資金量似乎不太多。再者，人行的貨幣政策委員亦表示，未來的貨幣政策仍以穩定為主，意味人

行不會進行大水漫灌的工作。相對其他已發展國家的央行，大多目前的利率處於歷史低位，甚至

持續進行買債，人行的貨幣政策已經屬相對偏緊。中國經濟持續發展，與及控疫取得階段性成果

下，預料人民幣仍有一定吸引力。《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》



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