《宏觀銓局－馬桂銓》半年回顧

《宏觀銓局》在２０２１年上半年股票表現相對理想。以美元計算，期內標準普爾５００指

數上升了１５﹒３％，歐洲股市亦上升了１１﹒８％，新興市場平均回報也有７﹒５％。債市方

面，主權債券錄得３％的虧損，但美國高息及短期債券分別增長了３﹒７％及３％。大宗商品和

原油則表現更出色，各上升了２１﹒２％和４８﹒９％，主要是因為世界各地加快接種疫苗，令

因為疫情而一度停滯的經濟再次復甦。

踏入下半年，筆者相信在包括美國和歐洲在內的成熟市場，經濟復甦會持續強勁。不過，股

市向來反映未來經濟狀況。而在發達地區的股票市場，現估值或許已反映了不少未來經濟的增長

。近來有報告顯示今年至今，美國股市主要是受到盈利增長所推動。即使標普指數今年已經上升

了１５％，美國股票的市盈率實際上從年初的２２倍下跌至２１倍。這樣正顯示美股是受到基本

因素所帶動，而非單純基建於希望。然而，目前定價仍屬於歷史高位，任何負面消息都能夠引發

調整。具有經驗的投資者當然會清楚，即使在牛市，市場調整１０％也實屬平常。

最近的經濟數據顯示，美國經濟復甦步伐逐步加快。六月份為美國公司在過去１０個月內聘

用最多員工的一個月，有企業提出豐厚的薪金和花紅來吸引數以百萬計待在家中的失業人士。隨

著經濟逐步復甦，未來美國有可能出現勞工短缺。勞工部門請密切注意近來的就業情況，六月份

合共有１５﹒１萬人進入勞動市場。雖然六月份的就業人口比起２０２０年二月的高峰期少

６８０萬分，但非農業職位增加了８５萬份。企業加快增聘人手，顯示疫苗令市場逐步重開，經

濟復甦步伐亦相對強勁。六月份美國失業率為５﹒９％，輕微高過五月份的５﹒８％，但主要原

因是有更多人重新投入勞動市場尋找工作。

歐美企業將逐步公布第二季盈利。在過去幾個月，投資者紛紛調高對歐美公司盈利增長的預

測。美國方面，投資者預計第二季盈利按年會增加６５％，四月份預測增長只是５４％。至於在

歐洲，預計盈利更會急增９０％，大幅高過四月份預計的５０％。

本欄維持上期的資產配置策略，在未來六個月，仍傾向選取股票多過主權債券。喜歡波幅較

小的投資者，可以考慮股票加上短存續期債券的組合。通脹在短期內會攀升，導致長存續期債券

跑輸短存續期債券，情況正如上半年那樣。股票方面，本欄繼續揀選估值較低的，包括歐洲股票

及美國金融、原材料、能源及工業板塊。

《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》



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