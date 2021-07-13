《雅談保險－吳詩雅》斜槓族興起，自由創造被動收入

《雅談保險》最近筆者跟一班年輕人聚會時，發覺他們不少都摒棄傳統的朝九晚五「打工仔

」生涯，而是成為了斜槓族（Ｓｌａｓｈｅｒ），意思是以自由身從事數份工作。其中一位廿多

歲剛從大學畢業幾年的女生跟我說起原因，是她不想被刻板的工作綑綁，希望有多點時間發展自

己的創意理念，追尋夢想。



＊工作自由財務也要自由＊



近年斜槓族興起，新世代尤其享受多重職業的「自由人」身份，他們未必有固定的收入，但

在自由自在的生活背後，究竟有甚麼途徑在日後達到「財務自由」呢？最近筆者公司進行了一項

內部調查，透過網上問卷訪問了超過６００位客戶。被問到有沒有信心達到個人理想的退休生活

，有近半（４７％）的受訪者表示信心只是一般。事實上，不論是斜槓族的理財哲學，抑或是正

在努力為退休籌謀，其實只要努力創造「被動收入」，我們每個人也有機會實踐「財務自由」。

「被動收入」可透過很多不同的渠道或方式去創造，其回報也沒有上限。就筆者觀察所見，

近年不少富創意的年輕人都開設網上商店或創作影片以賺取廣告費用，從而創造被動收入。除此

之外，也有人會選擇投資股票以賺取股息、購買一些提供穩定潛在利息的金融產品或保險產品，

如延期年金等，來製造被動收入。



＊謹慎理財提升「被動收入」＊



在上述的調查中，六成半受訪者預計退休後可獲得被動收入，當中有超過一半來自股息

（５７％）或基金（５２％），而年金（４８％）及租金（４１％）收入也超過四成。此外，也

有５６％的受訪客戶有購買投資相連壽險計劃，他們表示最大原因是欣賞其投資與保險成分兼備

、穩定性及自由度。

投資相連壽險計劃則是一種兼備投資成分的人壽保障。保單持有人可因應市場變化及個人需

要，自由組合及靈活調配個人投資選項，分散資金在不同市場及資產類別，如派息基金、股票基

金及貨幣市場基金等。

雖然斜槓族崇尚自由自在，但要取得財富增值、建立退休儲備及創造被動收入，則需要審慎

長遠的財富規劃。最後提醒各位讀者，由於投資相連壽險計劃的回報受金融市場波動所影響，投

保時需要留意自己的風險承擔能力、理財需要及財務目標。如有任何疑問，應向可靠的理財顧問

尋求專業意見。《保誠首席客戶及市場拓展總監 吳詩雅》



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