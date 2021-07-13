《鍾之日記》神州外貿勝預期，收購獲准騰訊飆

《鍾之日記》７月１３日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



中國６月進出口表現勝預期，以美元計，６月進出口總值５１１３﹒１億美元，同比增

３４﹒２％。其中，出口同比增３２﹒２％，大幅超過市場預期的增２３﹒１％；進口同比增

３６﹒７％，亦高於市場預期的增３０％。當月進出口順差５１５﹒３億美元，多於市場預期的

增４４２億美元。１－６月累計，進出口總值同比增３７﹒４％。其中，出口增３８﹒６％；進

口增３６％。數據帶動香港魚缸反彈，成功重上二萬八大關。

恆指高開１７８點報２７６９４，升幅曾收窄至９７點，不過內地進出口數據好過預期，帶

挈恆指重上兩萬八及１０日線（現處２８０２８），升幅曾擴大至５３７點，高見２８０５２點

。午後維持逾４００點升幅，於兩萬八水平爭持。最終收報２７９６３，升４４８點或

１﹒６３％，主板成交略增至１５５７億元。



＊滬指兩連升，成交連續９日破萬億＊



滬市今早低開後很快倒升，盤中公布的６月及上半年貿易數據，未有明顯提振Ａ場，午後資

源股升勢進一步擴大，終於拉動滬綜指全日升幅擴大至０﹒５％，報３５６６﹒５２點，連升第

二日。深成指揚０﹒１８％，創業板指一度高見３５６０﹒８８點超越滬綜指，是Ａ股歷史首次

，惟其後觸發強沽壓，創業板指倒跌，收跌０﹒５６％，報３５１４﹒９８點。

降準效應下市場交投仍活躍，兩市全日成交額１２２０２億元人民幣，連續第９日成交破萬

億元，惟按日減少７﹒４％。



＊市監總局批准收購搜狗，ＱＱ興奮飆近４％＊



科網股雖然仍受監管風暴所困擾，但嚴重超賣後出現反彈，騰訊（００７００）獲市監總局

批准收購搜狗股權，刺激股價收市彈３﹒９％報５５５﹒５元。

據國家市場監管總局官網顯示，已無條件批准騰訊收購搜狗股權。騰訊和搜狗去年達成私有

化協議，以每股ＡＤＳ（美國存托股）９美元收購搜狗全部已發行普通股。交易完成後，搜狗將

成為騰訊間接全資子公司，並從紐約證劵交易所退市。消息刺激搜狐、搜狗盤前走高，分別漲

５％及１１％。

搜狗主要經營搜尋業務，同時也推出輸入法、免費電子信箱、企業信箱等業務。

不過晨星亞洲股票研究總監陳麗子指出，內地不時出台監管政策，難以準確判斷每一次監管

影響，只能從公司管理層的強弱、公司產生的自由現金流等方向選取公司，認為目前阿里巴巴及

騰訊的股價已經反映相關的影響。

另據《路透》引述消息人士透露，阿里巴巴（０９９８８）和中國國有企業正考慮競購內地

雲計算基礎設施公司紫光股份（深：０００９３８）的部分股權，涉資達６２億至７７億美元

（約４８３﹒６億至６００﹒６億港元）；阿里收市升４％。美團（０３６９０）跟小米

（０１８１０）分別升３﹒４％及１﹒３％；京東集團（０９６１８）漲３﹒４％。字節跳動攔

置上市計劃，主要競爭對手快手（０１０２４）反彈５﹒７％。



＊上半年煤油進口減，大宗商品價格飆升更難解＊



海關總署數據顯示，儘管６月煤炭進口按月大增約３５％，但上半年進口額同比仍下降

１９﹒７％，反映中國和澳洲關係交惡對煤炭供應的影響，以至於煤價急漲。煤炭板塊急漲，兗

州煤業（０１１７１）急漲５﹒７％，中煤能源（０１８９８）升３﹒８％，中國神華

（０１０８８）升１﹒８％

海關數據又顯示，今年上半年中國總計進口原油約２﹒６１億噸，比上年同期減少３％，是

２０１３年以來首次同比收縮。分析指，中國推進碳中和，加強對煉油商的原油進口審查，再加

上庫存量高企及油價上漲壓抑需求等因素下，導致第二季原油進口量急劇放緩。三桶油走高，中

石化（００３８６）升２﹒２％，中國石油（００８５７）升１﹒２％，中海油（００８８３）

揚０﹒２％。



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