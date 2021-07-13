禮來中國與騰訊（７００）戰略合作，以數字化創新賦能智慧醫療

《經濟通通訊社１３日專訊》禮來中國與騰訊（００７００）達成深度戰略合作，基於禮來

中國在醫療健康行業領先的市場地位、行業洞察以及對商業模式、藥物可及性創新的積極探索，

結合騰訊在醫療健康領域的深度布局、強大的數字化平台和互聯網連接能力，通過雲服務、大數

據分析、人工智能科技等技術賦能智慧醫療創新服務，打造一個以患者為中心、各方共贏的智慧

醫療生態系統。（ｃｔ）

