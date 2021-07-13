【大國博弈】路透測算：上半年中國對美國貿易順差１６４９億美元

《經濟通通訊社１３日專訊》據海關總署公布的數據顯示，中國上半年對美國進出口
３４０８﹒０６億美元，同比增４５﹒７％。其中，出口總值２５２８﹒６億美元，同比增
４２﹒６％；進口總值８７９﹒４億美元，同比增５５﹒５％。
《路透》根據數據計算，６月中國對美國貿易順差３２５﹒８億美元，上半年累計順差
１６４９﹒２億美元。（ｃｔ）
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