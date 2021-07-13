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即市新聞

13/07/2021 14:10

【數據解讀】分析：未來進出口增速肯定放緩，下半年增長依賴內需

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中國６月進出口好過預期，不過展望下半年，有分析相信，外
貿發展面臨的不確定、不穩定因素依然較多，而且隨著去年高基數效應，下半年進出口增速或將
放緩。
　　中海晟融經濟學家張一指，按照美元計算，月度出口金額為歷史第二高，僅次於２０２０年
１２月。主要出口目的地需求的復甦是推動出口超預期的主要因素。航運價格的飆升並沒有影響
出口超預期增長，充分說明對中國產品需求具有一定的剛性。疫情之下，中國出口競爭力突顯。
在消費相對疲弱的情況下，兩個因素推動了進口超預期。一是企業生產處於景氣周期；二是大宗
商品價格上漲也推動了進口的增長。
　　而出口新訂單指數已經連續兩個月低於５０，考慮到基期的影響，下半年高位回落是大概率
事件。進口則較難判斷，很大程度上取決於消費復甦情況。
　　最近人民銀行的全面降準說明政策層對下半年外貿形勢是有一定的政策預判。下半年經濟的
增長主要還是依賴於內需進一步復甦。

＊周浩：未來進出口增速肯定放緩＊

　　德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩認為，今次中國進出口表觀數據還可以，但商品進口數
據尤其鐵礦石和原油不是特別好，說明國內需求似乎不是特別理想，將來肯定有一個減速的過程
。市場比較擔心的是減速的速度，這還需要進一步去觀察。經濟增速肯定還是會慢慢往下走的，
未來進出口增速也是肯定要放緩的。
　　現時最重要的還是看信貸數據，可現在信貸還沒有明顯的加速跡象，全面降準也是不希望市
場太悲觀。（ｃａ）

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