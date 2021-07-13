【數據解讀】中原銀行：預計全年出口增速２０％，進口增速３０％

《經濟通通訊社１３日專訊》人行早前宣布全面降準引發市場對經濟增長勢頭放緩擔憂，不

過最新數據顯示，中國６月以美元計出口按年增長３２﹒２％，進口增３６﹒７％，均好過市場

預期。分析相信，整體進出口形勢依然較為樂觀。

中原銀行首席經濟學家王軍認為，外貿整體仍然保持較高的景氣度，是支撐中國經濟強勁復

甦的主要力量。以美元計價上半年進出口總額、進口和出口的同比增長都保持在３０％以上，殊

為不易。

隨著下半年疫情弱化和供應鏈逐步恢復，全球經濟預計將延續強勁復甦態勢，這一方面將支

撐外需保持韌性、支撐工業部門繼續向好；另一方面也將減弱中國供給的替代效應，中國出口高

增長局面將有所放緩。

出口方面，外需回暖導致全球設備投資需求不減，仍將拉動中國機電產品出口增長，同時由

於疫情的不確定性，中國穩定的供應鏈仍具較強優勢，不宜高估海外生產恢復對出口的拖累、不

宜低估全球對中國商品依賴程度，整體出口形勢依然較為樂觀。預計全年出口增速有望達２０％

以上。

進口方面，受內需邊際放緩、人民幣匯率升值較快和大宗商品價格上漲趨緩等因素的共同影

響，進口動能可能邊際減弱，全年增速仍有望達３０％左右。



＊中泰金融：出口增速將呈現回落趨勢＊



中泰金融國際研究部高級副總裁紀春華指，６月出口保持高增長態勢，高於預期及前值。但

下半年，在高基數的作用下，出口增速將呈現回落趨勢。同時，伴隨著全球產業鏈不斷恢復，尤

其對歐美市場的增速將下滑更加明顯。

目前，製造業ＰＭＩ出口新訂單指數已經開始顯示出口需求走弱。進口方面，預計國際大宗

商品價格將繼續高位波動，進口增速在價格因素作用下，仍將保持較高增速。（ｃａ）

