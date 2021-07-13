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13/07/2021 10:21

【反壟斷】市監總局：無條件批准騰訊（７００）收購搜狗公司股權

　　《經濟通通訊社１３日專訊》據國家市場監管總局官網顯示，已無條件批准騰訊控股
（００７００）收購搜狗公司股權。搜狗於去年９月宣布與騰訊旗下ＴＨＬ　Ａ２１　
Ｌｉｍｉｔｅｄ、ＴｉｔａｎＳｕｐｅｒｎｏｖａ　Ｌｉｍｉｔｅｄ和Ｔｅｎｃｅｎｔ　
Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｌｉｍｉｔｅｄ簽署最終的私有化協議。
　　根據該協議，ＴｉｔａｎＳｕｐｅｒｎｏｖａ　Ｌｉｍｉｔｅｄ將以全現金交易的方式與搜
狗合併，合併後的搜狗將成為騰訊的間接全資子公司。
　　搜狗私有化價格為９美元，整體作價３５億美元。如收購完成，Ｓｏｈｕ　Ｓｅａｒｃｈ獲
得總計約１１﹒８億美元的現金對價，搜狐不再擁有搜狗的任何權益。交易完成後，搜狗將成為
騰訊私人持股的間接全資子公司，搜狗ＡＤＳ將從紐交所退市。
　　按照原計劃，搜狗私有化會在２０２０年第四季度完成。惟內地監管對互聯網平台收購收緊
監管，導致交易推遲逾半年才獲批，惟最終得以無條件獲批已出乎市場意料。此前外電有消息稱
，中國反壟斷監管機構準備批准騰訊將搜狗私有化的計劃，但需騰訊設立一個特殊機制，以確保
平台上用戶數據安全。此外，騰訊還需要支付５０萬元人民幣罰款，原因是該公司未正確報告交
易以進行反壟斷審查。（ｗｌ）

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