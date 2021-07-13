《海納智見－荀玉根》市場策略：看好下半年市場的三大理由

《海納智見》七月以來市場有些波折，許多投資者表示對下半年的行情較為擔憂，而我們依

舊對下半年保持樂觀。本文將闡述我們看好下半年市場的三大理由。



一、宏觀流動性中性，微觀流動性充裕



今年以來通脹上升較快，投資者開始擔憂貨幣政策會因此收緊。然而實際上ＰＰＩ的高讀數

只是因為去年５－６月為ＰＰＩ同比增速的低點，今年５、６月ＰＰＩ兩年年化增速為

２﹒５％、２﹒７％，年內基於萬得一致預期的ＰＰＩ兩年年化複合增速將基本維持在２﹒３％

左右，今年通脹壓力並不大。７月９日央行公告將於７月１５日下調金融機構存款準備金率

０﹒５個百分點，１９年這輪牛市以來央行降準都是定向降準，全面降準僅１９年１月和１９年

９月兩次，說明今年貨幣政策的定調沒有大家擔憂的那麼緊。未來政策的基調可以觀察７月底中

央政治局會議的相關表述，７月的政治局會議將定調下半年的貨幣政策，預計屆時政策仍將維持

４月政治局會議的基調，政策不會收緊。

從微觀流動性看，股市資金面依舊很充裕。我們測算今年上半年股市資金淨流入１﹒４５萬

億，作為對比，２０２０年全年股市資金淨流入１﹒８萬億，２０１９年全年只有９０００億不

到，今年上半年資金流入量明顯較多，意味著２月１８日以來的下跌只是牛市中的回撤，並非熊

市的開始。展望下半年，我們認為未來居民資產配置轉向權益的趨勢仍將繼續，牛市格局不變。



二、企業盈利擴張中



歷史上牛市往往始於流動性寬鬆，但是流動性轉緊後牛市仍延續一段時間，牛市真正的高點

其實跟企業盈利的高點更加一致，高點通常略提前於盈利指標高點。

２００２年以來以全部Ａ股ＲＯＥ（ＴＴＭ，整體法）刻劃的Ａ股盈利已經歷五輪完整的周

期，其中上行周期平均持續六至七個季度。從時間上看，本輪ＲＯＥ從２０年第三季開始回升，

至今只持續了三個季度。從空間上看，今年首季全部Ａ股ＲＯＥ為９﹒２％，僅僅相當於１７年

首季的水平，距離上輪高點１８年第二季的１６％還有較大空間。因此我們認為本輪盈利周期尚

未走完，ＲＯＥ高點預計在今年第四季至２０２２年首季。



三、風險偏好上升中



從年初至今的風險偏好看，我們認為當前市場仍處在牛市中後期，本輪牛市並未走完。

今年以來股價漲幅大的板塊估值往往較高，我們將全部個股按照今年初時ＰＥ值由低到高進

行排序，並劃分為１０個區間，計算各區間個股今年來漲跌幅均值。我們發現，市盈率處９０％

－１００％區間內的個股漲跌幅均值高達１８％，處８０％－９０％區間內的個股漲幅均值為

１２％。我們將樣本進行了線性擬合，結果顯示年初估值水平高的個股今年漲幅相對更大，同時

一季報盈利增速相對更快，背後的原因是雖然估值水平較高，但盈利增速快，市場願為高景氣提

供溢價。其實這就是牛市中後期的特徵，即市場風險偏好持續上升，投資者重趨勢，願意給高景

氣板塊高估值。



展望下半年，我們認為宏觀流動性維持中性且微觀資金面較為充裕，企業盈利依舊在擴張，

市場的風險偏好也正上升，三大因素共同作用有望支撐市場中樞不斷抬高，下半年牛市依舊延續

。《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

